Вторая ночь протестов: что происходит в Грузии

В Тбилиси в пятницу вечером и ночью продолжились протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Сообщается, что второй день подряд произошли стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Как сообщали корреспонденты Би-би-си, их было даже больше, чем накануне.

Некоторые из протестующих били по металлическому ограждению у здания парламента. Ситуация периодически накалялась на соседней улице 9 апреля, где была сконцентрирована полиция, и с обратной стороны здания. Спецназ и спецтехника также были сосредоточены на площади Свободы в конце проспекта — в нескольких сотнях метров от протестующих.

Полицейские периодически применяли водометы против демонстрантов, но те не расходились. Ночью полиция оттеснила протестующих от здания парламента. Ряды демонстрантов поредели, но самые активные из них остались на проспекте Руставели.

Они снова стали возводить баррикады из скамеек и мусорных баков, стараясь защитится от водометов. У многих демонстрантов были защитные средства — очки и медицинские маски (на случай применения слезоточивого газа).

Как и накануне, среди пострадавших в пятнице есть журналисты и телеоператоры.

В Тбилиси уже утро, но протестующие все еще остаются на проспекте Руставели и укрепляют баррикады, сообщают журналисты.

Протестующие жгут костёр и периодически скандируют: "Сакартвело". Некоторые размахивают флагами Грузии и Евросоюза.

Напротив них находится цепочка полицейского спецназа.

В ночь на четверг, когда протесты начинались, полиция также применяла водометы и слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, многие получили травмы.

Власти в свою очередь сообщали о пострадавших среди полицейских.

"Пострадали 32 сотрудника полиции, часть которых получили тяжелые травмы в области головы, глаз и других частей тела, из них 13 полицейским оказана хирургическая помощь", — говорилось в заявлении МВД Грузии.

Одному из лидеров оппозиционной партии Грузии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария в четверг сломали руку. В пятницу она вышла на демонстрацию в гипсе.

Напомним, поводом для масштабных протестов стало сделанное в четверг заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сказал, что грузинские власти не будут ставить вопрос о начале переговоров с ЕС до 2028 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне побывавшая на акции протеста у здания парламента Грузии, продолжает поддерживать протестующих.

"Мы снова стали свидетелями жестоких и несоразмерных нападений на грузинский народ и СМИ, напоминающих репрессии в российском стиле. Эти действия не будут прощены! Виновные в применении силы должны быть привлечены к ответственности", — написала Зурабишвили в соцсети Х.

В декабре 2023 года страна официально получила статус кандидата в члены ЕС, но после принятия закона о прозрачности иностранного влияния ("закона об иноагентах") представители ЕС заявляли, что процесс вступления Грузии в союз фактически остановлен.

В Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения поддерживает будущее страны в ЕС.