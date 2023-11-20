Вторая фаза проекта по сохранению Малого Арала начнётся в 2024 году

Сохранение Малого Арала обсудили министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал и представители программы Blue Peace Central Asia, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что наша страна нацелена на углубление сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами.

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал сообщил, что первая фаза программы Blue Peace Central Asia (BPCA) близка к завершению, и представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы.

Он отметил, что в Узбекистане запускают программу по гидрогеологическому прогнозированию, которая позволит отслеживать измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии. Ппомимо самого Узбекистана в её реализации принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Программа

Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений, в числе которых привлечение экспертов и обмен опытом, модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений, а также подготовка кадров и повышение их квалификации путём различных курсов и тренингов.