Вторая фаза проекта по сохранению Малого Арала начнётся в 2024 году
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Сохранение Малого Арала обсудили министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал и представители программы Blue Peace Central Asia, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что наша страна нацелена на углубление сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами.
Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал сообщил, что первая фаза программы Blue Peace Central Asia (BPCA) близка к завершению, и представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы.
Он отметил, что в Узбекистане запускают программу по гидрогеологическому прогнозированию, которая позволит отслеживать измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии. Ппомимо самого Узбекистана в её реализации принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Программа
Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений, в числе которых привлечение экспертов и обмен опытом, модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений, а также подготовка кадров и повышение их квалификации путём различных курсов и тренингов.
"В следующем году мы планируем начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком. Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, нашу сотрудничество будет тесным и плодотворным", — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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