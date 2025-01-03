В интервью газете "Ana tili" Президент страны Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос, правда ли то, что он как профессиональный дипломат больше времени в своей работе уделяет международной деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

"Дело в том, что Казахстан с точки зрения географического расположения, экономического потенциала, современной геополитики рассматривается большинством государств мира как страна, имеющая стратегическое значение. Поэтому с нами хотят поддерживать дружественные отношения не только традиционные партнеры, но и страны даже африканского континента. На Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой. Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как "общего дома всего человечества", безальтернативной и универсальной организации", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что как Глава государства, он ежедневно занимается вопросами внутренней политики.

"Считаю эту работу абсолютно необходимой. Поэтому утверждение о перекосе в моей деятельности в сторону внешней политики неверно. Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу", — заявил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев ответил на слухи о возможном назначении Генсеком ООН.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", — ответил президент.

Полный текст интервью можно почитать здесь.