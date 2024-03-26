Всю ночь искали туристов, заблудившихся в горах Заилийского Алатау
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
116Фото: gov.kz
Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау. Двое молодых парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы – БАО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В этот же день в 14:30 часов один из туристов позвонил своему брату, который проживает в городе Актау и успел сказать, что они не дошли до источников "Алма-Арасан", сменили маршрут в другую сторону, связи с ними после этого не было", - говорится в сообщении.
Спасатели приступили к поискам туристов 26 марта в 00:10 час. Всю ночь велись поиски туристов. В 9:40 час.спасатели РОСО нашли пострадавших в ущелье "Проходное", в медицинской помощи не нуждаются.
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