Всю ночь искали туристов, заблудившихся в горах Заилийского Алатау

Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау. Двое молодых парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы – БАО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В этот же день в 14:30 часов один из туристов позвонил своему брату, который проживает в городе Актау и успел сказать, что они не дошли до источников "Алма-Арасан", сменили маршрут в другую сторону, связи с ними после этого не было", - говорится в сообщении.

Спасатели приступили к поискам туристов 26 марта в 00:10 час. Всю ночь велись поиски туристов. В 9:40 час.спасатели РОСО нашли пострадавших в ущелье "Проходное", в медицинской помощи не нуждаются.