Мощную поисковую операцию провели спасатели Актюбинской области: всю ночь исали пропавшего мужчину в заснеженной степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Темирском районе Актюбинской области с зимовки "Молбай" мужчина вышел на выпас скота и пропал. Вечером за помощью к спасателям обратились родственники. Сегодня утром спасатели в степи, в 18 км от зимовки нашли, пропавшего, согрели горячим чаем, после чего доставили его в зимовку", — говорится в сообщении.