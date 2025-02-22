  • 22 Февраля, 17:35
  • BAIGENEWS

Всю ночь искали пропавшего пастуха в степи в Актюбинской области

Прошлым утром мужчина вышел на выпас скота и пропал.

Сегодня, 15:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
170
Фото: МЧС РК

Мощную поисковую операцию провели спасатели Актюбинской области: всю ночь исали пропавшего мужчину в заснеженной степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Темирском районе Актюбинской области с зимовки "Молбай" мужчина вышел на выпас скота и пропал. Вечером за помощью к спасателям обратились родственники. Сегодня утром спасатели  в степи, в 18 км от зимовки нашли, пропавшего, согрели горячим чаем, после чего доставили его в зимовку", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи он не нуждался.

Самое читаемое

Наверх