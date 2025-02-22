Всю ночь искали пропавшего пастуха в степи в Актюбинской области
Прошлым утром мужчина вышел на выпас скота и пропал.
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
170Фото: МЧС РК
Мощную поисковую операцию провели спасатели Актюбинской области: всю ночь исали пропавшего мужчину в заснеженной степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Темирском районе Актюбинской области с зимовки "Молбай" мужчина вышел на выпас скота и пропал. Вечером за помощью к спасателям обратились родственники. Сегодня утром спасатели в степи, в 18 км от зимовки нашли, пропавшего, согрели горячим чаем, после чего доставили его в зимовку", — говорится в сообщении.
В медицинской помощи он не нуждался.
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