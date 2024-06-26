Всё время спала и не реагировала на суд – адвокат Бишимбаева пожаловалась на одного из присяжных

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова, выступая на судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы, перечислила нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по делу своего подзащитного, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В частности она пожаловалась на нарушения при отборе присяжных заседателей. По её словам, суд отбирал присяжных независимо от владения ими языком судопроизводства, наличия детей до 3 лет.

"Кандидат под №26 сообщила суду, что имеет ребенка в возрасте 2 года 3 месяца. На что председательствующая спросила, может ли она участвовать в процессе, что является грубым нарушением требований части 5 статьи 640 УПК РК, согласно которой от участия в суде присяжных подлежат освобождению лица, имеющие детей до трех лет", - сказала адвокат.

Кусаинова утверждает, что этот присяжный заседатель всё время спала и на суд никак не реагировала.

"Мы сами видели в ходе судебного процесса данного присяжного заседателя. Весь процесс практически она спала, роняла телефон, не слушала доказательства, которые представлялись сторонами", - отметила она.

Также судья не выяснила состоит ли этот кандидат в браке, полная ли у нее семья, подвергалась ли она домашнему насилию, что не исключало, что у присяжного заседателя под №26 будет предубеждение в отношении Бишимбаева.