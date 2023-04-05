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  • "Всё подорожает" - депутат о ценах на продукты после повышения стоимости ГСМ
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 13:27
448
Сегодня, 13:27
448
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

"Всё подорожает" - депутат о ценах на продукты после повышения стоимости ГСМ

Повышение стоимости ГСМ повлияет на стоимость продуктов. Такое мнение выразил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах, отвечая на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

“Это (повышение стоимости ГСМ - Авт.) существенно скажется на аграриях. В прошлом году у нас было хорошее удешевленное топливо, но на уборку мы выкупали по 400 тенге с заправки. Затем оно просто закончилось, представляете. Его вывезли нечистые на руки предприниматели, которые занимались дистрибуцией ГСМ. Сейчас с одной стороны, нам говорят, 295 тенге – это дорого. Но с другой мы говорим: "Мне будет на уборку достаточно солярки". Но однозначно это скажется на себестоимости продукции. Тогда и зарплату надо поднимать, жизнь-то подорожала", - резюмировал народный избранник.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов, комментируя повышение стоимости ГСМ, заявил, что это вынужденная мера. Он отметил, что в случае непринятия данного решения, Казахстан в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива.

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Журналист
Сегодня, 13:27
448
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