Всё перевели в электронный формат - Саткалиев о прозрачности закупок в "Самрук-Казына"

Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, что сделали в компании для обеспечения прозрачности закупок, передаёт BaigeNews.kz.

"Для обеспечения прозрачности закупок мы всё перевели в электронный формат. То есть, сейчас весь процесс закупок происходит открыто на электронном портале фонда - формирование заявок, получение, включение данных компаний в реестр поставщиков фонда, сами тендерные документы, вскрытие заявок, принятие решение, жалобы, апелляция, всё это сейчас есть на портале", - заверил Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что "Самрук-Казына" по этому вопросу плотно работает с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". Также фонд подписал меморандумы со всеми правоохранительными органами, которые осуществляют контроль за прозрачностью закупок.

"Раньше я уже говорил о том, что мы достаточно большую кадровую работу провели. В частности, и анализ потенциальных рисков, исключение человеческого фактора при подборе кадров. Также мы подготовили проект "Электронный магазин". То есть, уже сейчас до 100 МРП наши компании могут проводить закупки на любом маркет-плейсе. Если говорить о нашем портале "Электронный магазин", сейчас до восьми миллионов тенге мы планируем, что будут проводиться закупки - это огромный объём, порядка 30 процентов всего объёма закупок. В последующем доведём до 20 миллионов. Данный процесс будет полностью открыт, прозрачен с исключением любых факторов влияния", - отметил Алмасадам Саткалиев.

Более того, "Самрук-Казына контракт" вернули контрольные функции.

"И сейчас, если есть какие-то жалобы на закупки, мы очень эффективно реагируем и вводим корректирующие меры", - отметил Алмасадам Саткалиев.

К обсуждению реформирования закупок госфонда "Самрук-Казына" в январе привлекали казахстанских бизнесменов. А в феврале из компании уволили 55 руководителей, курирующих вопросы закупок.