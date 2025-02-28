Всё могло бы закончиться третьей мировой войной - Трамп
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали встречу в Белом доме. Некоторые их диалоги приводят СМИ, передаёт BaigeNews.kz.
"Вы сказали, что с войной уже достаточно. Я думаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале... И я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей за пределами наших территорий", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".
Зеленский напомнил, что лидеры ранее обсудили по телефону производство беспилотников, а также отметил потребность Украины в ПВО.
"И конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями", — сказал Зеленский.
Трансляцию встречи вёл Белый дом, пишет BBC.
"У нас были очень хорошие дискуссии с Россией, я говорил с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы, смерти прекратились, и мы будем работать очень усердно", — заявил Трамп. — "Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно".
Трамп отметил, что "как глава этой страны обязан был вмешаться".
"Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, не должно было быть войны. Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца... Я делаю это, чтобы спасать жизни — больше, чем что-либо другое... Это очень опасная ситуация, она могла привести к третьей мировой войне. Все шло не в том направлении... Если бы мы не выиграли эти выборы, все могло бы закончиться третьей мировой войной", — подытожил Трамп.
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