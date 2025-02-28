Трамп отметил, что "как глава этой страны обязан был вмешаться".

"Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, не должно было быть войны. Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца... Я делаю это, чтобы спасать жизни — больше, чем что-либо другое... Это очень опасная ситуация, она могла привести к третьей мировой войне. Все шло не в том направлении... Если бы мы не выиграли эти выборы, все могло бы закончиться третьей мировой войной", — подытожил Трамп.