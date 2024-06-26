Всё легло на мои плечи - жена Байжанова попросила суд отменить приговор супругу

Супруга Бакытжана Байжанова Айнур Кульдеева выступила на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы в суде Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В своём выступлении Кульдеева отметила, что обвинительный акт против Байжанова полностью строится на его собственных показаниях. Однако в него включены утверждения о том, что Байжанов знал о совершении особо тяжкого преступления. Она считает, что эти утверждения не имеют доказательств.

"У нас с Байжановым маленькие дети. Байжанов – единственный кормилец, защитник семьи, сидит за решеткой за недоказанное обвинение. В данный момент я сама нахожусь в декретном отпуске, у меня нет возможности выйти на работу. У нас есть кредиты, ипотеки. В этом году наш старший сын идёт в школу. Все финансовые расходы, воспитание детей – всё легло на мои плечи. Недавно наш старший сын дважды перенес операцию под наркозом. Чтобы ему восстановить иммунитет, за ним нужно постоянно ухаживать. В связи с этим прошу вас отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство", - обратилась к суду Айнур Кульдеева.

Напомним, Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорил к 4 годам лишения свободы.