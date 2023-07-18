Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ

Фото: baigenews.kz/Бахытжан Шинтимирова

Зампред правления нацкомпании "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал отсутствие бензина АИ-95 на заправках в южных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, основная причина сложившейся ситуации в логистике, так как поставка топлива с запада на юг занимает не менее двух недель.

"Проблема заключается в логистике, топлива в стране достаточно. Мы провели технические мероприятия, АНПЗ взял на себя большой объём производства. Объёмы, которые у нас заявлены, выполняются", - сказал он.

Представитель КМГ отметил, что компания совместно с Минэнерго в рабочем порядке решает вопрос.