  • 18 Июля, 22:01
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ
baigenews.kz/Бахытжан Шинтимирова Сегодня, 21:49
104
Сегодня, 21:49
104
Фото: baigenews.kz/Бахытжан Шинтимирова

Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ

Зампред правления нацкомпании "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал отсутствие бензина АИ-95 на заправках в южных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, основная причина сложившейся ситуации в логистике, так как поставка топлива с запада на юг занимает не менее двух недель.

"Проблема заключается в логистике, топлива в стране достаточно. Мы провели технические мероприятия, АНПЗ взял на себя большой объём производства. Объёмы, которые у нас заявлены, выполняются", - сказал он.

Представитель КМГ отметил, что компания совместно с Минэнерго в рабочем порядке решает вопрос.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 21:49
104
Поделитесь:
Наверх