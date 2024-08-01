Мы должны сами решать, как жить и что делать: Жанбыршин о петиции против пропаганды ЛГБТ

Депутат мажилиса Едиль Жанбыршин высказал свою позицию о петиции против пропаганды ЛГБТ в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как началась эта петиция, депутаты мажилиса заявили о том, что всецело её поддерживают. Несколько депутатов стали членами рабочей комиссии. Сегодня я выступаю от их имени. Мы дали свои предложения комиссии - в их числе необходимость исследования вопроса ЛГБТ. Какое они оказывают влияние на общество, особенно на молодёжь. Мы должны изучить и правовые вопросы. Нам со всех сторон говорят, что это нарушение прав человека. Но всё, что ниже пояса, считаю, не нужно трактовать только с точки зрения прав человека. Это должно рассматриваться и с точки зрения морали, этики, культуры и традиций", - отметил депутат Едиль Жанбыршин.