Всё больше казахстанцев отказываются от летнего отпуска из-за нехватки денег

Фото: vlagere.ru

Летний отпуск не по карману практически для половины казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. В преддверии сезона отпусков сервис OLX провел опрос среди казахстанцев об их планах на проведение летнего отпуска.

Подавляющее число респондентов – 45% опрошенных ответили, что не планируют летний отпуск по финансовым причинам. В этом году этот показатель вырос в сравнении с аналогичным опросом в 2022 году – тогда отпуск не могли себе позволить 40% респондентов.

25% ответили, что планируют провести отпуск внутри страны, 13% проведут его за городом и лишь 17% планируют поездку за границу.

"Самым популярным внешним туристическим направлением для казахстанцев в летнем сезоне остается Турция – 40% опрошенных планируют провести отпуск в этой стране (в прошлом году это направление выбрали 37% респондентов). Во внутреннем туризме самым популярным казахстанцы снова назвали Алаколь – 24% отправятся в отпуск в этом направлении (в прошлом году это направление выбрали 28% респондентов). По данным опроса, среднестатистическая казахстанская семья состоит из 4 человек и более – такой ответ дали более 50% опрошенных. Наши соотечественники готовы потратить не более 1 млн. тенге на внешние туристические направления – 64% и не более 300 000 тенге внутри страны – 68% опрошенных", - выяснилось в результате опроса.

Тенденция переориентации на внутренние туристические направления продолжает расти – 83% опрошенных – казахстанцы, не планирующие отдых за рубежом, собираются в горы и туристические походы. Так, число поисковых запросов в рубрике "Охота и рыбалка" превышает количество предложений практически в 10 раз, в рубрике "Туризм" – в 4 раза соответственно. В рубрике "Охота и рыбалка" пользователи чаще всего ищут лодки, удочки и спиннинги, в рубрике "Туризм" очень популярны палатки и рюкзаки. Самыми активными по числу поисковых запросов в рубриках "Охота и рыбалка" и "Туризм" стали Алматы, Астана и Караганда.

"25% опрошенных, выбравших внутреннее направление – отпуск в Казахстане, назвали самыми популярными направления Алаколь, Бурабай или Балхаш. Казахстанцы предложили и большое разнообразие своих ответов – вариант "Другое направление" включал в себя города Казахстана, скорее всего, наши соотечественники проводят каникулы у своих родителей, родственников и друзей. Семьи более половины респондентов, выбравших направление внутреннего туризма, состоят из 4-х человек и более, а бюджет 68% опрошенных на отдых не превышает 300 000 тенге, потратить на поездку по Казахстану более 1 миллиона тенге готовы лишь 2% респондентов", - сообщил сервис OLX.

Лишь 17% казахстанцев готовы выехать в отпуск за границу, при этом, география направлений остается крайне разнообразной. Второй год подряд лидирует Турция, популярными остаются и ОАЭ, Египет и Таиланд, однако, здесь стоит отметить, что респонденты, планирующие отдых за рубежом, отмечали сразу несколько направлений одновременно. Среди ответов респондентов, выбиравших другое направление, часто были указаны страны Грузия, Узбекистан, Кыргызстан и Россия.

Семьи более 60% респондентов, готовых отправиться в летние путешествия за рубеж состоят более чем из 3 человек, более 2 миллионов тенге на поездку готовы потратить не более 17% респондентов.

Аналитики сервиса Olx.kz провели среди казахстанцев опрос, в котором приняло участие более 4 000 человек.