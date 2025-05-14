В Казахстане растёт интерес девушек к профессиям в сфере информационных технологий, несмотря на сохраняющееся гендерное неравенство в оплате труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. К Международному дню "Девушки в ИКТ", который отмечается 24 апреля, эксперты подчеркнули важность равного доступа к цифровым возможностям.

По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году интернетом пользовались 96,6% мужчин и 95,9% женщин - разрыв минимален. Однако в профессиональной сфере ИКТ мужчины по-прежнему доминируют: в вузах на IT-специальностях учатся около 15,3 тыс. казахстанок, что в 3,4 раза больше, чем пять лет назад. Но доля девушек от общего числа студентов сократилась - с 31,7% до 24% - из-за роста общего интереса к профессии.

В STEM-науках ситуация обратная: в физике, химии, математике и статистике женщин стало даже больше, чем мужчин. Особенно заметен рост по специальности "Информационная безопасность" - в 5,8 раза.

На рынке труда же доля женщин в секторе информации и связи за 5 лет осталась на уровне 42%. При этом зарплаты мужчин ощутимо выше. В IT-сегменте разница доходит до 45%. Например, программисты-мужчины получали в среднем 990 тыс. тенге, а женщины - 681 тыс.

Основной причиной популярности IT-профессий остаются высокий доход и гибкость работы. Но эксперты ООН и местные аналитики подчёркивают: необходимы дополнительные меры, чтобы обеспечить девушкам равные условия - и в обучении, и в карьере. Ведь цифровое будущее должно быть доступным для всех.