Всё больше девушек выбирают авиационные специальности в Казахстане

В Академии гражданской авиации растёт число студентов-девушек, выбирающих специальности, традиционно считающиеся мужскими, передаёт BaigeNews.kz.

Доля поступающих девушек выросла с 19 процентов в 2021 году до 25 процентов в 2023-м.

"Особенно впечатляет увеличение числа девушек, желающих стать пилотами, с 10 до 15 процентов. В ряды студентов-пилотов Академии первая девушка была принята в 2005 году, и с тех пор прекрасная половина человечества всё более представительна в этой сфере", - отметили в Миннауки и высшего образования РК.

Выпускницы Академии гражданской авиации работают авиамеханиками, авиадиспетчерами, логистами, специалистами по авиационной безопасности, пилотами вертолётов и самолётов. Девушки показывают впечатляющие результаты в авиационной индустрии. Среди них есть командир воздушного судна, одна из выпускниц командует экипажем многофункционального истребителя, несколько трудятся вторыми пилотами.

Одна из выпускниц вуза, Бибихан Турусбекова, призналась, что мечтала стать стюардессой, но узнав об Академии, попытала счастье и поступила на грант. Девушка стала пилотом вертолёта, трудится в АО "Казавиаспас" и не просто управляет махиной, но и спасает жизни людей, занимается тушением пожаров, поисково-спасательными операциями.

