Вся транспортная инфраструктура в Казахстане работает в штатном режиме - МИИР

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В МИИР прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о скоплениях людей на пограничных переходах и ситуацию с транспортом в республике, передаёт BaigeNews.kz.

"Темой №1 последних дней стал переезд граждан Российской Федерации в соседние государства. В социальных сетях появляются сообщения о скоплении людей на пограничных переходах. Как пресс-секретарь МИИР РК, считаю нужным своевременно проинформировать о текущей ситуации на транспорте и дорогах. В настоящий момент вся транспортная инфраструктура в республике работает в штатном режиме. Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы. На республиканских дорогах обстановка тоже обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе", - написал Жанжигит Омархан на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что вечером 22 сентября в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый Boeing, который авиакомпания SCAT получила за последние полтора месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов. До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 машинами.