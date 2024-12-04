Вся правда о радиоэкологии Казахстана – интервью с сотрудником ИЯФ

Мария Анатольевна Севериненко родилась и выросла в микрорайоне Алатау в Алматы, где находится Институт ядерной физики (ИЯФ). Выбор будущего места работы был предопределён, поскольку многие местные жители связаны с ИЯФ. Там работал её дед, а бабушка-строитель рассказывала, как возводились здания института. Свой трудовой путь в ИЯФ Мария Анатольевна начала со студенческой скамьи, когда попала на первую практику. А сейчас занимает должность заместителя начальника Центра комплексных экологических исследований ИЯФ. В интервью BaigeNews.kz она рассказала о своей работе и о том, какую важную деятельность ведёт ИЯФ.

- Я работаю в Центре комплексных экологических исследований (ЦКЭИ), это одно из подразделений ИЯФ, с 2006 года. Мы занимаемся радиационной экологией, разработкой и применением ядерно-физических методов анализа. Радиационная экология – это отрасль, которая охватывает вопросы безопасности окружающей среды в условиях воздействия радиации. Объектами наших исследований являются объекты ядерного наследия Казахстана.

В начале своего трудового пути в составе полевой экспедиции я ездила для исследований и отбора проб на различные территории, подверженные радиационному и химическому загрязнению. Это помогло мне воочию увидеть объекты, которые мы изучаем, а также понять важность своей работы. Самое важное, что я поняла в полевых экспедициях, это то, насколько важен каждый этап исследования в получении итогового результата и заключения.

Постепенно, приобретая опыт и уверенность в себе, я продвигалась по карьерной лестнице. Сейчас я – заместитель начальника Центра комплексных экологических исследований. В перерыве между замужеством и материнством, у меня муж и трое детей, я окончила магистратуру по специальности "Геоэкология и управление природопользованием", потом докторантуру. И в этом году собираюсь на защиту диссертации.

- Чем занимается Центр комплексных экологических исследований?

- Казахстан является уникальным государством, сочетающим свой ныне безъядерный статус с серьёзным ядерным прошлым. На момент приобретения Независимости Казахстан обладал четвёртым в мире ядерным военным потенциалом и соответствующей инфраструктурой, от которых он впоследствии добровольно отказался. На территории страны повсеместно расположено большое количество радиационно опасных объектов различного типа: места проведения ядерных испытаний, исследовательские и энергетические ядерные установки, предприятия и объекты уранодобывающей и перерабатывающей отрасли, нефтепромыслы. Особое внимание общественности привлекают к себе места проведения ядерных взрывов. Кроме широкоизвестного Семипалатинского полигона, на котором проводились испытания ядерного оружия в военных целях, в советское время на протяжении нескольких десятилетий на территории Казахстана было произведено несколько мирных подземных ядерных взрывов для народно-хозяйственных целей: на полигоне "Азгир" в Атырауской области, объектах "Лира" на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), "Мангышлак", "Меридиан", "Батолит", "Регион". Целью этих взрывов являлось создание многоцелевых подземных хранилищ, сейсмозондирования Земли, искусственных озёр.

Наличие таких объектов диктует необходимость наблюдения за ними, оценки текущей радиационной обстановки и контроля даже малейших изменений в окружающей среде, происходящих в силу непредвиденных причин. Мониторинг и исследования таких объектов являются одной из основных деятельностей ЦКЭИ.

- Нуждается ли город Алматы в защите от радиоактивности?

- Существует два типа радиации, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни: природная и техногенная. Природная радиация существует в повседневной жизни каждого человека на планете – это космические лучи, природная радиоактивность строительных материалов, природные радиоактивные газы (такие как радон) и другое. Существует также понятие "глобальный радиационный фон". Этот фон состоит из естественных и искусственных источников радиации и варьируется в зависимости от географического положения, высоты, времени года и других факторов.

Искусственная радиация сосредоточена на радиационно опасных объектах, которые в настоящее время находятся под строгим контролем государства. На большинстве объектов (бывшие испытательные полигоны), подвергнутых радиационному воздействию, либо уже проведены, либо проводятся реабилитационные мероприятия. Радиационная обстановка на объектах, где проводит исследования наш институт, стабилизирована. Отсюда можно судить о том, что Алматы не нуждается в защите от радиоактивности.

- В каких сотрудниках нуждается Казахстан для развития атомной отрасли, и в каких – непосредственно ИЯФ?

- Наш институт подыскивает кадры как научные, так и инженерные, и технические. Казахстан встал на путь строительства первой в стране атомной станции. Для этого страна должна подготовить квалифицированные кадры в области ядерной физики, реакторных технологий, материаловедения, радиационной экологии и безопасности. Это в основном физики и химики различных направлений. Кадры в области компьютерных технологий также востребованы в области атомной энергетики, учитывая то, что нам надо идти в ногу со временем и автоматизировать различные расчёты и процессы.

Перед нами, радиоэкологами, стоят задачи в обеспечении безопасности и экологической устойчивости работы атомной станции, а также минимизации последствий для окружающей среды и здоровья человека от радиационных факторов. При строительстве АЭС должна быть разработана и внедрена система радиационного мониторинга окружающей среды и мы намерены в этом принять участие.

- Известно, что в ИЯФ проводятся исследования и разработка лекарственных препаратов для онкольных. Какие лекарства для казахстанцев уже доступны?

- Производство радиофармпрепаратов для ранней диагностики и лечения онкобольных – одна из важнейших деятельностей Института ядерной физики. Мы – единственные в Казахстане производители отечественных радиофармпрепаратов для граждан нашей страны. В настоящее время в институте производят: раствор для инъекций, который используется для функциональной диагностики практически всех органов и систем человека методами гаммасцинтиграфии и однофотонной компьютерной томографии (ОФЭКТ); раствор для инъекций для диагностики и контроля лечения онкозаболеваний методом позитронно-эмиссионной компьютерной томографии; раствор для изучения функционального состояния щитовидной железы методами гаммасцинтиграфии и ОФЭКТ, раствор для лечения онкозаболеваний щитовидной железы. Эти фармпрепараты предназначены для центров ядерной медицины Казахстана. А в сентябре этого года была импортирована первая партия препаратов в Узбекистан, чем наш институт очень гордится.

- Что в вашей работе самое сложное?

- Есть такие пословицы "Ауыр болмай – жеңіл болмас, еңбекетпей – өмір болмас" и "Без дела жить – только небо коптить". То есть качество нашей жизни определяется качеством нашей работы. Поэтому я уверена, что сложностей в работе не возникает, если их не бояться. Успех в моей карьере заключается в постоянном совершенствовании себя и ответственности за своё дело.

- Есть ли у вас хобби?

- Я люблю заниматься с детьми: рисовать плакаты, участвовать в школьных проектах, любых видах творчества. Вместе с детьми учусь и я. Так, я приобрела навыки вязания, аппликации, квиллинга, оригами. Другим моим хобби является спорт и танцы. В ИЯФ поддерживается инициатива спорта. Несколько лет я являюсь членом женской команды по волейболу, а некоторым временем ранее участвовала в танцевальных программах на праздничных мероприятиях института.

- Спасибо за интервью.