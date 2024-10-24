Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Макао

24 октября вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстана и специального административного района Макао КНР, передаёт BaigeNews.kz.

Документ позволяет гражданам обеих сторон, обладающим действующими национальными паспортами, беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 календарных дней.

Однако безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание.