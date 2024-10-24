Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Макао
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 октября вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстана и специального административного района Макао КНР, передаёт BaigeNews.kz.
Документ позволяет гражданам обеих сторон, обладающим действующими национальными паспортами, беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 календарных дней.
Однако безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание.
"Если вы планируете находиться на территории Макао более 14 дней, необходимо заранее оформить въездную визу. Данное соглашение открывает новые горизонты для развития туристических, деловых и культурных связей", - отметили в МИД РК.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Прячут доходы и разыгрывают "спектакли": почему алиментщики в Казахстане так легко уходят от ответственности
- Спутниковая связь Eutelsat-OneWeb появится в Казахстане в начале 2025 года
- "Барыс" сотворил вторую подряд сенсацию в КХЛ
- Блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни