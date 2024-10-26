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Вступили в силу новые правила благоустройства столицы

Сегодня, 04:48
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акимат Астаны Сегодня, 04:48
Сегодня, 04:48
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Фото: акимат Астаны

С 25 октября вступили в силу "Правила благоустройства территории города Астана", которые в начале октября 2024 года утвердил маслихат столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал NuraAudany.

"Основная цель документа – создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, поддерживающей устойчивое развитие Астаны", - сообщает Telegram-канал.

Правила содержат определения элементов благоустройства, порядок проведения санитарных работ, обязанности районных акиматов и собственников участков, а также требования к выгулу домашних животных и другим аспектам городской жизни.

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