Встречу в США можно назвать исторической - Айдос Сарым о саммите С5+

Политолог и депутат Мажилиса Айдос Сарым высказал своё мнение о саммите С5+1 с США, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что заседание на уровне глав государств состоялось впервые с момента создания диалоговой площадки С5+1 в 2015 году по инициативе Вашингтона. Ранее диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией в рамках данного формата осуществлялись на уровне глав внешнеполитических ведомств. Все это говорит и возрастающей роли формата С5+.

"Мир начинает воспринимать Центральную Азию если не как единый организм, то как минимум единый регион, который взаимосвязан, взаимообусловлен. Проблемы региона невозмозможно решать в отрыве стран друг от друга, работая с одними странами и игнорируя другие. Регион обретает в мире свою субъектность", - считает Сарым.

Депутат отметил, что данный формат расширяется и находит всё новые и новые измерения, в том числе и парламентские.

"Мы только ночью вернулись из Сеула, где прошёл саммит спикеров парламентов стран Центральной Азии и Южной Кореи именно в этом формате. Появляются и начинают активно работать межминистерские встречи. В настоящих условиях нового международного порядка несомненно встречу в США можно назвать исторической", - считает он.

По словам Айдоса Сарыма, вопросы региональной безопасности и глобальной стабильности, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия актуальны как никогда. Казахстан всегда оставался в авангарде глобальных усилий по ядерному разоружению.

"Однако угроза ядерного уничтожения и напряженность между ядерными державами по всему миру достигает уровней, невиданных со времен Холодной войны. Говоря об экономическом сотрудничестве стоит отметить, что Казахстан торгует со 180 странами мира и намерен оставаться надёжным партнером для глобального сообщества инвесторов", - отметил политолог.

Он также напомнил, что в прошлом году валовой приток прямых американских инвестиций в Казахстан стремительно вырос сразу на 82% и составил 5,1 миллиардадолларов. Свыше 500 американских компаний работают в Казахстане, включая давних партнеров: Chevron, ExxonMobile, General Electric, Citi.