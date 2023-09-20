Встречу в США можно назвать исторической - Айдос Сарым о саммите С5+
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Политолог и депутат Мажилиса Айдос Сарым высказал своё мнение о саммите С5+1 с США, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что заседание на уровне глав государств состоялось впервые с момента создания диалоговой площадки С5+1 в 2015 году по инициативе Вашингтона. Ранее диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией в рамках данного формата осуществлялись на уровне глав внешнеполитических ведомств. Все это говорит и возрастающей роли формата С5+.
"Мир начинает воспринимать Центральную Азию если не как единый организм, то как минимум единый регион, который взаимосвязан, взаимообусловлен. Проблемы региона невозмозможно решать в отрыве стран друг от друга, работая с одними странами и игнорируя другие. Регион обретает в мире свою субъектность", - считает Сарым.
Депутат отметил, что данный формат расширяется и находит всё новые и новые измерения, в том числе и парламентские.
"Мы только ночью вернулись из Сеула, где прошёл саммит спикеров парламентов стран Центральной Азии и Южной Кореи именно в этом формате. Появляются и начинают активно работать межминистерские встречи.
В настоящих условиях нового международного порядка несомненно встречу в США можно назвать исторической", - считает он.
По словам Айдоса Сарыма, вопросы региональной безопасности и глобальной стабильности, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия актуальны как никогда. Казахстан всегда оставался в авангарде глобальных усилий по ядерному разоружению.
"Однако угроза ядерного уничтожения и напряженность между ядерными державами по всему миру достигает уровней, невиданных со времен Холодной войны.
Говоря об экономическом сотрудничестве стоит отметить, что Казахстан торгует со 180 странами мира и намерен оставаться надёжным партнером для глобального сообщества инвесторов", - отметил политолог.
Он также напомнил, что в прошлом году валовой приток прямых американских инвестиций в Казахстан стремительно вырос сразу на 82% и составил 5,1 миллиардадолларов. Свыше 500 американских компаний работают в Казахстане, включая давних партнеров: Chevron, ExxonMobile, General Electric, Citi.
"Еще одним аспектом тесного сотрудничества с США могли бы выступить вопросы справедливого энергетического перехода (Just Energy Transition Partnership, JETP).
Важно отметить, что на сегодняшний день учреждены диалоги этого формата с РФ, КНР, ЕС, Италией, ФРГ, Индией, Южной Кореей и Японией", - заключил Айдос Сарым.
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы
- Руководителей строительных компаний арестовали за мошенничество в Астане