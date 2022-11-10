Встречи в общежитиях и на заводах: как проводят агитацию кандидаты в президенты

10 ноября кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев провёл встречу с жителями столичного общежития, расположенного на пересечении улиц Казахская и Дукенулы.

Он рассказал собравшимся основные положения своей предвыборной программы, а также ответил на вопросы, интересующие общественность.

Одним из таких вопросов стала внешняя политика Казахстана. Как отметил Нурлан Ауесбаев, правительство должно установить более жесткие правила игры в случае, если другие государства обогащаются за счёт нашей страны. Кандидат подчеркнул, что Казахстан должен придерживаться позиций умеренного протекционизма в стратегических отраслях.

Сторонники Касым-Жомарта Токаева обсудили приоритеты предвыборной программы кандидата с жителями Актюбинской области.

На встрече с трудовым коллективом рельсобалочного завода говорили о мерах по развитию промышленности страны.

"Актюбинская область – важный индустриальный регион нашей страны. Основа процветания региона – это люди труда, ответственные, трудолюбивые и патриотичные актюбинцы. Вы всегда поддерживали реформы, мир и стабильность в Казахстане. Уверены, что на предстоящих президентских выборах, в столь ответственный период для развития нашей страны жители региона поддержат курс на всесторонние реформы. Проголосуют за Касым-Жомарта Токаева, за новые возможности, за мир и стабильность в нашей стране", - сказал руководитель делегации Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев.

На встрече с общественностью Актюбинской области присутствовало более 350 человек. Члены РОШ акцентировали внимание присутствующих на блоках предвыборной программы, посвящённых улучшению региональной инфраструктуры и созданию рабочих мест.

На Центральном стадионе города прошла встреча с игроками футбольного клуба "Актобе". Члены штаба рассказали спортсменам о приоритетах кандидата в развитии профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни.

В университете имени Жубанова состоялось заседание диалоговой площадки с членами учёных советов и профессорско-преподавательским составом вуза. Обсуждали меры по поддержке науки, отражённые в предвыборной программе.