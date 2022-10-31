Встречи с шахтёрами, швеями и студентами: кандидаты продолжают агитацию в регионах

Кандидаты в президенты Казахстана продолжают встречаться с избирателями и знакомить их со своими предвыборными программами, передаёт BaigeNews.kz.

Каракат Абден проводит агитацию в Алматинской области. В Талгаре у неё прошла встреча с многодетными семьями, представителями малого и среднего бизнеса.

Кандидат выступила с предвыборной программой, в которой особое внимание уделено социальной поддержке населения. После в формате открытого диалога обсуждались вопросы сохранения и преумножения семейных и национальных ценностей.

В селе Туздыбулак кандидат встретилась с семьей Сайыпжамал Отеп, являющейся ярким примером того, что национальные ценности и традиции могут стать основой бизнеса.

"После выхода на пенсию, я начала семейный бизнес. Мы изготавливаем из молока сметану, курт, творог, сыр, кефир, жент. Малый бизнес вносит свою лепту в развитие страны. Мы знаем о предвыборной программе Каракат Абден и благодарны ей за такую поддержку", - отметила предприниматель.

Накануне Абден посетила мюзикл в честь 100-летия Розы Баглановой в Алматы. В ближайшие дни у неё запланированы встречи с избирателями в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Кандидат Салтанат Турсынбекова отправилась на юг страны. В Шымкенте она встретилась с работницами швейной фабрики. Правозащитницу собрались выслушать более 250 сотрудников.

Кандидат отметила, что гордится женщинами, которые могут одновременно зарабатывать деньги, воспитывать детей, чтить традиции и "поднимать" крупное предприятие.

"Гаухар" — это флагман легкой промышленности юга. Здесь шьётся спецодежда, школьная форма и текстиль – красиво, качественно и удобно. Приятно видеть, как создается продукт, про который можно с гордостью сказать – Made in Kazakhstan. Вдвойне приятно, что такое большое и известное предприятие возглавляет женщина. Многие не верят, что женщина может быть успешным лидером. Но я верю и знаю, что женщина может всё: и управлять фабрикой, и большими коллективами, и даже всей страной. Әйел-ана бір қолымен бала тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді", - отметила она.

Руководитель предприятия Анипа Халбаева призвала коллектив поддержать кандидата.

"Женщина имеет право быть президентом! Если женщина в Казахстане станет главой государства, решатся многие проблемы, не будет таких плохих явлений, какие бывают сейчас. Тем более, женщина всегда поймет женщину, сможет решить проблемы, которые не видят мужчины. Я проголосую за Салтанат Турсынбекову".

Также глава фабрики подняла проблемы, с которыми сталкивается предприятие: высокие налоги, нехватка квалицированных кадров, неурегулированность индустрии и отсутствие профильных учебных заведений.

Позже состоялась открытая беседа, во время которой свои предложения и вопросы озвучивали швеи. Женщины говорили о том, что в Казахстане людей беспокоит проблема неравенства доходов.

Салтанат Турсынбекова подчеркнула, что хочет изменить жизнь работающих женщин к лучшему. Она предлагает снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет, а также людей, ухаживающих за инвалидами 1-2 группы и инвалидами детства, увеличить МЗП и прожиточный минимум (пенсионные начисления, пособия и стипендии), списать задолженности многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, законодательно закрепить статус неполных семей, внедрить льготы и субсидии для молодых семей при получении ипотеки.

Кандидат пообещала продолжить работу по борьбе с бытовым насилием до его полного искоренения.

Позже правозащитница провела встречу с представителями городской коллегии адвокатов.

Жигули Дайрабаев встретился с избирателями в ауыле Анар Аршалынского района, где ознакомился с деятельностью ТОО "Аян" и представил основные направления своей предвыборной программы.

ТОО "Аян" расположено на станции Анар и занимается производством макаронной продукции и муки, а также её помолом. Завод – один из первых отечественных предприятий, созданный вблизи столицы, входит в ее продовольственный пояс. Предприятие работает стабильно, однако из-за резкого повышения цен на зерно, возникают трудности.

"В подобных ситуациях, предприятия не должны мучаться в поисках дешёвого сырья на рынке. Имея четкое представление о поставщиках сырья в ближайшем окружении, заключать долгосрочные договоры о поставке сырья на выгодных для обеих сторон условиях. Весной этого года наблюдался кризис в поставках зерна от фермеров вот таким мелькомбинат. Фермеры и переработчики не могли договориться по цене: фермеры предлагали купить зерно по рыночной цене 180 тысяч тенге за тонну. Мукомолы готовы были купить по 120 тысяч тенге, такой была цена российского контрабандного зерна. Чтобы решить эту проблему, чиновники не придумали ничего лучше, кроме как запретить экспорт зерна и тем самым ударить по интересам фермеров. Хотя можно было всё решить рыночными, экономическими методами: ввести субсидирование стоимости произведенной фермерами сельхозпродукции, заменив полсотни видов субсидий одним-двумя видами.

Например, зерно на рынке стоит 180 тысяч тенге. Дайте фермерам 40 процентов субсидий от этой стоимости. И тогда мукомолы купили бы зерно по 108 тысяч тенге, а фермеры получили бы за зерно свои 180 тысяч. И кроме того, можно было бы просубсидировать процентную ставку по кредитам перерабатывающих предприятий, чтобы они могли дешевыми кредитами купить сельхозпродукцию у фермеров. Тогда были бы соблюдены интересы и фермеров, и мукомолов, и, самое главное, потребителей муки и хлеба, то есть всех граждан Казахстана.

Мы – экспортоориентированная страна, поэтому нельзя прекращать экспорт в целях стабилизации цен на зерно. Вместе с тем, государство должно оказывать всяческую поддержку, компенсировать разницу стоимости при закупе сырья. Необходимо создать условия перерабытывающим предприятиям для закупа сырья в любое время, но это не должно влиять на конечную стоимость муки и макаронных продуктов", – сказал Жигули Дайрабаев.

После кандидат встретился с жителями ауыла Анар, послушать его пришли порядка 70 человек. Программа кандидата их заинтересовала. Избирателям понравилась идея о создании потребительских кооперативов, так как из-за близости ауыла к столице, жители, занимающиеся производством мясной, молочной или любой другой продукции, вынуждены реализовывать её в Астане. Большинство сельчан согласились с важностью кооперативов и с нетерпением ожидают конкретных решений в этом направлении. По итогам встречи жители ауыла Анар пожелали кандидату успеха в политической борьбе за главный пост.

В предвыборном штабе Мейрама Кажыкена сообщили, что намерены посетить все рабочие коллективы в Улытауской области до конца агитационной кампании.

Активная деятельность здесь ведётся каждый день. Сотрудники штаба и волонтёры раздают листовки с предвыборной кампанией кандидата, а также проводят разъяснительную работу. Руководство штаба ежедневно встречается с профсоюзами предприятий и других организаций.

В штабе работает порядка 10 человек. Во всех городах области на центральных улицах установлены билборды и развешаны плакаты.

"Сейчас мы проводим агитационную работу. Так как в нашей области большие промышленные предприятия сконцентрированы, мы в основном проводим встречи. Наша задача – побывать во всех коллективах до конца агитационного периода", - отметил руководитель штаба Улытауской области Берик Жагипаров.

К сегодняшнему дню открыто 14 региональных штабов. В остальных регионах действуют доверенные лица. Всего по республике более 130 человек получили удостоверения доверенных лиц.

В Республиканском предвыборном штабе состоялась встреча кандидата от Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева с работниками строительных компаний.

Ауесбаев рассказал, что в центре его программы – человек. Как он отметил, сейчас социальные лифты, созданные государством, практически не работают. Поэтому, по его мнению, необходимо создавать сеть социальной поддержки. Социальная политика должна помогать людям подниматься в более обеспеченные классы, а в случае чего – не скатываться в нищету, пояснил кандидат.

Кроме того, Нурлан Ауесбаев остановился на вопросах безопасности труда. В этой сфере, по его словам, очень высокий уровень производственного травматизма и несчастных случаев. Все это из-за того, что работодатели не хотят вкладывать средства в улучшение систем обеспечения безопасности жизни и здоровья работников.

Для того, чтобы переломить ситуацию, как считает кандидат от ОСДП, необходимо вернуть общество, бизнес и государство в состояние баланса: когда граждане снова станут выгодоприобретателями, а бизнес сможет честно работать и платить налоги, не боясь преследования и давления олигархата или государства. Когда крупные компании будут нести ответственность за свои богатства и размеры. Когда государство станет подотчетным своим же гражданам.

Более пяти тысяч агитационных мероприятий в поддержку Касым-Жомарта Токаева прошли по всей стране. Сегодня сторонники кандидата приехали в Караганду, где встретились с бизнес-сообществом, шахтёрами и студенческой молодёжью региона.



В беседе с бизнесменами Карагандинской области члены РОШ обсудили приоритеты по развитию национальной экономики и стимулированию частного бизнеса, предложенные в предвыборной программе кандидата.

На встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Карагандинского университета имени Букетова агитаторы сделали акцент на молодёжной и образовательной политике Касым-Жомарта Токаева.

Далее члены РОШ спустились в забой шахты "Казахстанская", рассказав горнякам об основных приоритетах кандидата, направленных на поддержку человека труда и повышение безопасности на производствах.

В этот же день руководитель РОШ Ерлан Кошанов навестил ветерана Великой Отечественной войны 99-летнего Есжана Буркитова. Несмотря на преклонный возраст, аксакал очень внимательно следит за избирательной кампанией кандидатов.