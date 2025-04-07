Сергею Выжутовичу в июле исполнится 99 лет. В ряды Красной армии его призвали 18-летним мальчишкой, уже ближе к концу войны – в ноябре 1944 года. До этого на фронт ушли два его старших брата. Все трое остались живы и вернулись домой. Сейчас Сергей Николевич живет в Павлодаре вместе с дочерью Людмилой. Он уже плохо слышит, но охотно рассказывает о свой жизни. В преддверии 80-летия Победы, корреспондент BaigeNews.kz встретился с ветераном и его семьей.

Родился Сергей Николаевич 20 июля 1926 года в Новосибирской области. В Казахстан семья перебралась перед самой войной - в 1940 году. На фронт молодого парня забирали уже из Талдыкоргана.

Воевал он на втором Белорусском фронте в составе 44-ой гвардейской стрелковой дивизии. Дошел до Польши, Победу встретил в городе Росток. Однако до возвращения домой Сергею Выжутовичу оставалось еще несколько лет.

После войны Сергей Николаевич служил в Северной группе сухопутных войск под командованием маршала Рокоссовского. Позже, уже после окончания авиашколы, в составе авиационного полка его отправили в Ригу в качестве механика-радиста.

В Павлодар Сергей Выжутович приехал уже в 1951 году. Устроился здесь на завод, а спустя год вновь вернулся на службу – сверхсрочную. Отслужив еще четыре года, сменил авиацию на строительство и помогал строить городские коммуникации, тянуть теплосети и водопроводные трубы. Здесь же, в Павлодаре, он женился, воспитал двоих дочерей. Сейчас у Сергея Николаевича подрастает правнучка.

Как попал на фронт

Нас Сергей Николаевич встретил в выглаженной рубашке и сам прошел в зал, дочь Людмила помогла отцу надеть пиджак, увешанный медалями, и достала альбом с фотографиями. На одном из снимков он еще совсем мальчишка, погоны не держатся на плечах.

- Во второй половине 1944 года я был призван в армию и направлен в 118-й запасной стрелковый полк, под городом Алма-Ата. Там мы прошли трехмесячное обучение стрелковому делу. После чего маршевые роты идут на пополнение частей действующей армии, поэтому нас эшелоном отправили до города Бреста. Там мы высадились и скрытно, ночами, продвигались по территории Польши. Это был март-апрель, но война еще идет. И так мы ночью идем, а днем в лесу прячемся. Как прибыли на пополнение, я был зачислен в 133-й гвардейский стрелковый полк, уже прославленной 44-ой гвардейской дивизии. Продолжал службу на Втором Белорусском фронте, направление у нас было на север Прибалтики, на город Гдыня, Гданьск, а далее - на город Росток, - рассказывает ветеран.

После окончания войны Второй Белорусский фронт переименовали в Северную группу войск. Там, на территории Польши, и продолжил службу Сергей Николаевич. Там же павлодарскому ветерану даже довелось лично увидеть маршала Константина Рокоссовского.

- Был интересный случай. После войны я служил в Польской Народной Республике, и вот в 1945 году к нам приехал маршал Советского Союза Рокоссовский. Дважды герой. С ним была большая свита, и Павел Иванович Батов - дважды герой, генерал армии. Я тогда удостоился чести встречать их в почётном карауле. Рокоссовский поздоровался с нами, мы отдали честь. И я видел командующего Вторым Белорусским фронтом, маршала Советского Союза также, как вас сейчас вижу, - поделился ветеран.

Отличник авиации

- Пап, а ты расскажи, сколько всего отслужил, - просит отца Людмила Сергеевна.

- Всего – 10 с половиной лет. Не мешает об этом рассказать, это интересно. После того, как закончилась война, и началось сокращение армии, к нам приехали офицеры - отбирать на курсы прибористов, электриков, радистов авиации. Я был зачислен в одну из авиашкол в Тернопольской области Украины. И вот я уже - в авиации, а там четыре года служат. В пехоте – три, - вспоминает Сергей Выжутович.

После обучения его направили в Прибалтийский военный округ, в город Ригу.

- Сначала я был мастером по самолетному радиооборудованию на штурмовиках Ил-10, Ил-2. Потом сдал экзамен, стал механиком. Мне надо было обслуживать 12 самолётов, лётчики все заслуженные, в орденах. В нашей эскадрилье были герои Советского Союза - Лев Рощин, Писаревский, Орёл. Сам я служил честно, подвести таких людей было никак нельзя. За своим оборудованием я тщательно глядел, - рассказывает Сергей Николаевич.

Демобилизовали его только в 1951 году, после чего Сергей Выжутович приехал в Павлодар. Здесь он устроился на завод "Октябрь". А затем ушел на сверхсрочную службу – тоже в Павлодаре, где тогда работала летная школа.

- Я поступил на завод "Октябрь", год там отработал. Потом у нас организовали школу по подготовке - первоначальному обучению - летчиков ВВС СССР. А так как у меня специальность - механик самолетного радиооборудования, военкомат мне предложил поступить на сверхсрочную службу. Я согласился и пробыл в этой школе четыре года, - рассказывает ветеран. - Здесь мы обучали курсантов, после чего они поступали в училище. У нас они 40 часов должны были налетать с инструктором и без. Помню, стоим мы на аэродроме в Черноярке, самолёт Як-18. Курсант садится в первую кабину, инструктор - во второй, управление сдвоенное.

Сам Николай Выжутович тоже не раз поднимался в воздух, хоть и было не положено.

- Я с курсантами летал и с инструкторами. Набираем высоту 1200, потом фигуры высшего пилотажа – бочки, штопоры, петля Нестерова. Хотя я технический состав и мне не положено, но разрешали, так как я механик самолетно-оборудованного, - признается ветеран.

Позже, когда мы закончим беседу, Сергей Николаевич достанет с полки книжного шкафа модельку военного самолета и будет увлеченно рассказывать, про его устройство и курсантов авиашколы.

С неба на землю

- Следующие 28 лет я работал в строительстве - слесарем, бригадиром, мастером, прорабом. Параллельно учился в вечерней школе, три года ходил туда после работы, потому что до этого у меня было всего семь классов образования, - говорит Сергей Выжутович.

Как вспоминает ветеран, когда он только приехал в Павлодар город больше напоминал деревню. В первый приезд брат встретил его на санях, запряженных лошадью.

- На пятом году службы мне единственный раз дали десять дней, чтобы с семьей увидеться. В 1944 году я ушел в армию, и только в 1949 году к ним приехал. Меня брат встречал зимой на вокзале, нанял извозчика на санях, на коне. Вокзал деревянный был, холодно. Потом я вернулся на службу и снова приехал сюда уже весной 1951 года, - рассказывает Сергей Выжутович.

В послевоенные годы он был одним из тех, кто сделал Павлодар таким, каким его знают сейчас. Вместе с коллегами они тянули водопровод, трубы отопления, канализацию, строили очистные сооружения и водозаборы. Об этом периоде своей жизни ветеран, кажется, готов говорить часами - больше, чем о фронте или даже авиации.

- Когда я работал в строительстве, очень много подавал ценных рационализаторских предложений. Одно из них - горизонтальное бурение. То есть мы прокладываем подземные коммуникации, не повреждая дорожное полотно. Сохранили так и автодороги, и железные дороги, и улицы. Работали на ТЭЦ - на первой, второй и третьей, на водозаборе. Например, вы знали, что с южного водозабора идут две нитки, трубы по 1400 миллиметров? Они проходят по пойме, глубоко копать там бесполезно, поэтому немного прокопали, а потом их бульдозеры обваловали. Но я не только в Павлодаре работал, ездил в Экибастуз, когда надо было пробурить под железной дорогой, по которой постоянно идет уголь, на Ермаковский завод меня тоже посылали.

Он умел танцевать вальс

Но с Павлодаром связаны не только воспоминания о рабочих буднях. В этом городе Сергей Николаевич познакомился с супругой. Девушку он встретил на танцах. Работала она библиотекарем в школе.

- Я умел танцевать вальс. И пошел на танцы в районе Судоремзавода, там встретил будущую супругу. В 1952-м мы поженились. Мама ее работала учителем в школе, супруга – библиотекарем. Она любила книги. Благодаря ей у нас их так много, - показывает ветеран на книжный шкаф в гостиной.

Сейчас ветеран живет в квартире, в обычной многоэтажке, но до этого семья жила в частном доме. Находился он поблизости. Теперь на этом месте выросла школа.

- Мне 98 лет и 8 месяцев. 20 июля будет 99 лет. Уже рукой подать. Но я на этом останавливаться не хочу. Пойдем дальше, а там уже и вековой юбилей, - обещает Сергей Николаевич.

Сейчас здоровье не позволяет Сергею Николаевичу приходить 9 мая на площадь. Артисты приезжают прямо к его подъезду. В этом году ветеран тоже ждет гостей и военные песни под окнами.

- Мало остается участников войны, у кого можно интервью взять. Я рассказал, что смог, я ведь самый младший – 1926 года. А сколько нас всего в области осталось? Шестеро? От меня передавайте им привет, и не забывайте о тружениках тыла, - дал напутствие на прощание павлодарский ветеран.

Фото: Александра Григорьева.