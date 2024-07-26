Встреча в великой степи: чем удивят V Всемирные Игры Кочевников в Астане?

В сентябре в Астане пройдут Всемирные игры кочевников. Впервые спортивное мероприятие мирового уровня по национальным видам состоится в Казахстане. В нем примут участие спортсмены из 85 стран. Соревнования пройдут в 21 видах спорта. Подробнее об организации крупнейшего ивента этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

История игр

Идея проведения Игры зародилась в Кыргызстане, где и началась история данного спортивного мероприятия. Игры проводятся каждые два года. В 2022 году они прошли в турецком городе Изник провинции Бурса, собрав около трех тысяч участников из 102 стран, которые состязались в 13 различных спортивных дисциплинах.

Интересно, что Кыргызстан изначально не намеревался передавать права на организацию Игр другим странам. Однако личная просьба президента Турции Реджепа Эрдогана к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову содействовать расширению формата турнира привела к его новому этапу развития.

Всемирные игры кочевников в Астане

О том, что Казахстан может провести спортивный турнир стало известно в сентябре 2022 года. Именно тогда Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана их проведение.

Еще вначале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне.

Соревнования будут проведены по 20 различным видам спорта, из которых 10 станут демонстрационными. В их числе — конные скачки, традиционные виды борьбы, уникальные интеллектуальные игры, состязания по единоборствам, стрельба из обычного лука, охота с птицами национальными способами, а также этнические спортивные показательные выступления.

Соревнования пройдут на пяти локациях: ипподроме Казанат, Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, ледовом дворце Алау и Легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Интеллектуальные игры состоятся в конференц-зале комплекса Думан.

Девиз Астанинских игр звучит как "Встреча в великой степи". Логотип игр выполнен в темно-красной палитре. Выбор был сделан не случайно. Организаторы отмечают, что этот цвет символизирует камень сердолик. Его красноватый оттенок напоминает о крови и огне, что вызывает ассоциации с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Изделия из сердолика темных оттенков использовались для украшения предметов быта у тюрских народов.

Культурная программа

Нужно отметить, что Всемирные игры кочевников – это не только соревнования. Но и большая культурная программа, которая несет в себе цель популяризировать и рассказывать о тюркской культуре. Поэтому неслучайно этой части Игр уделяется особое внимание. Казахстан, как и Кыргызстан, Турция, конечно же, не стал исключением.

Так, за день до открытия Игр состоится церемония запуска Этноаула, который находится на территории рядом с ипподромом "Казанат". В рамках этого события запланировано театрализованное шоу под названием "Астана – столица кочевников".

Каждый день в Этноауле будут проводиться разнообразные культурные мероприятия. Особое внимание привлечет крупнейшая выставка-ярмарка талантливых мастеров-ремесленников Казахстана, где можно будет увидеть их работы и посетить мастер-классы, на которых специалисты поделятся своим опытом и секретами профессии. Важным элементом культурной программы станет традиционное состязание акынов "Айтыс", в котором примут участие как известные, так и начинающие исполнители со всей страны.

Кроме того, в Этноауле запланированы соревнования по спортивной охоте с ловчими птицами, а также демонстрация различных видов национальной борьбы.

"Олимпийские" игры для национальных видов спорта

Ербол Тапенов, член национальной сборной по традиционной стрельбе из лука, с гордостью представляет Казахстан на Играх кочевников. Его достижения в этом непростом виде спорта сделали его знаменитым среди казахстанских болельщиков. Ербол не только неоднократно выигрывал чемпионат страны, но и стал призером чемпионата мира, благодаря чему его имя стало известно за пределами Казахстана.

Фото из личного архива Ербола Тапенова.

На Играх кочевников Ербол выступит в составе сборной Казахстана, в которую входят 10 спортсменов — шесть мужчин и четыре женщины Он поделился своими впечатлениями о подготовке к участию в этом значимом событии.

"Попасть в команду Казахстана на Играх кочевников было непросто. Для этого пришлось пройти через несколько этапов отбора, которые длились несколько месяцев. Первый сбор состоялся в Малайзии, где мы активно тренировались, готовясь к финальному отбору", — рассказывает Ербол.

В настоящее время команда находится в Алматы, продолжая интенсивные тренировки перед соревнованиями. Ербол рассказывает, что традиционной стрельбой из лука занимается уже несколько лет, и по его мнению, этот вид спорта с каждым годом становится все более популярным в Казахстане.

"Традиционная стрельба из лука существует как вид спорта уже более пяти лет. За это время мы получили аккредитацию и признание на олимпийском уровне. Мы активно развиваемся в этом направлении и получаем поддержку от государства. В начале я воспринимал традиционную стрельбу как хобби, но со временем стал относиться к этому занятию как к профессиональному виду спорта", — подчеркивает спортсмен.

Ербол также отметил, что раньше традиционной стрельбой из лука занимались всего около 50 человек по всей стране, однако сейчас это число увеличилось в разы.

"На чемпионате Казахстана участвует уже более трехсот лучников, что подтверждает растущую популярность соревнований. Традиционная стрельба из лука известна во всем мире. Например, в таких странах, как Австралия, Корея и Турция, этот вид спорта привлекает множество поклонников. На игры в Астане ожидается рекордное количество участников, как по странам, так и по количеству спортсменов. Это направление становится всё более актуальным и востребованным", — добавляет Ербол.

Спортсмен также рассказывает, что несколько лет занимался борьбой. Но в дальнейшим решил выбрать менее травматичный вид спорта.

"Традиционная стрельба отражает нашу культуру. Мне нравится, когда мы участвуем в соревнованиях в национальной одежде. Для этого вида спорта необходима высокая концентрация и спокойствие. Если в борьбе много адреналина и волнения, то в стрельбе важно сохранять самообладание, контролировать свои эмоции. Это не всегда просто", - говорит Ербол.

Спортсмен делится воспоминаниями о том, как в начале своей карьеры ему было трудно собраться с мыслями, и он часто допускал ошибки, стреляя в соседнюю мишень. Однако с опытом результаты стали достигаться легче и быстрее.