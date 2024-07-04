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Встреча в формате "ШОС плюс": прямой эфир

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иллюстрация baigenews.kz Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: иллюстрация baigenews.kz

В Астане начинает свою работу встреча в формате "ШОС плюс", передаёт BaigeNews.kz

Ранее в Астане завершилось заседание Совета глав государств – членов ШОС.

В работе саммита ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Ранее сообщалось, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев  подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.

 

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