Встреча в формате "ШОС плюс": прямой эфир

В Астане начинает свою работу встреча в формате "ШОС плюс", передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Астане завершилось заседание Совета глав государств – членов ШОС.

В работе саммита ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Ранее сообщалось, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.