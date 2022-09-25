open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Встреча в Алматы: Димаш рассказал об отношениях с Головкиным
instagram/dimash.news Сегодня, 09:08
773
Фото: instagram/dimash.news

Встреча в Алматы: Димаш рассказал об отношениях с Головкиным

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на встрече с фанатами в Алматы ответил на вопросы вудущих и фанатов. В том числе спрашивали кумира и о дружбе с Головкиным, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"

Димаш Кудайберген рассказал, что очень уважает Геннадия.

"Я поздравил Геннадия Головкина после боя с Канело. Он, несмотря на 40-летний возраст, продемонстрировал свои лучшие качества, достойно выступил и отбоксировал все 12 раундов против сильнейшего соперника. Это редкое качество и оно вызывает уважение. Гена для меня всегда чемпион. Желаю нашему батыру крепкого здоровья и успехов", — сказал певец.

Димаш также рассказал, что они с Геннадием Головкиным знакомы больше семи лет.

"Он мне как брат, мы всегда поддерживаем друг друга, мотивируем, вдохновляем. Пусть будет много таких чемпионов, как он, который прославляет нашу страну", — заявил он.

Димаш Кудайберген сказал, что давно планировал исполнить гимн перед боем GGG. 18 сентября певец исполнил  гимн Казахстана перед началом боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса на переполненном стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

После завершения "трилогии" Димаш в сети поделился видео со встречи с чемпионом мира по боксу в среднем весе. Земляки дружески обнялись, после чего боксёр заверил, что после боя чувствует себя хорошо. 

"Для нас ты чемпион и останешься чемпионом! Вперед, Казахстан!", – написал Димаш Кудайберген.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Головкин
Журналист
Сегодня, 09:08
773
Поделитесь:
Наверх