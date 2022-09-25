Встреча в Алматы: Димаш рассказал об отношениях с Головкиным

Фото: instagram/dimash.news

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на встрече с фанатами в Алматы ответил на вопросы вудущих и фанатов. В том числе спрашивали кумира и о дружбе с Головкиным, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"

Димаш Кудайберген рассказал, что очень уважает Геннадия.

"Я поздравил Геннадия Головкина после боя с Канело. Он, несмотря на 40-летний возраст, продемонстрировал свои лучшие качества, достойно выступил и отбоксировал все 12 раундов против сильнейшего соперника. Это редкое качество и оно вызывает уважение. Гена для меня всегда чемпион. Желаю нашему батыру крепкого здоровья и успехов", — сказал певец.

Димаш также рассказал, что они с Геннадием Головкиным знакомы больше семи лет.

"Он мне как брат, мы всегда поддерживаем друг друга, мотивируем, вдохновляем. Пусть будет много таких чемпионов, как он, который прославляет нашу страну", — заявил он.

Димаш Кудайберген сказал, что давно планировал исполнить гимн перед боем GGG. 18 сентября певец исполнил гимн Казахстана перед началом боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса на переполненном стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

После завершения "трилогии" Димаш в сети поделился видео со встречи с чемпионом мира по боксу в среднем весе. Земляки дружески обнялись, после чего боксёр заверил, что после боя чувствует себя хорошо.