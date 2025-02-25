С возращением Дональда Трампа в Белый дом его отношения с Владимиром Путиным вновь оказались в центре мировой политики. Возможна ли личная встреча двух лидеров? К каким договоренностям они придут? Политологи говорят о нескольких возможных сценариях – от прагматичного торга по ключевым вопросам до новой волны геополитической нестабильности. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями США и России. Эту встречу эксперты называют началом нового этапа в диалоге между странами. Теперь обсуждается вероятность личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политолог Жумабек Сарабеков считает, что вероятность встречи довольно высокая.

"Итоги встречи контактных групп в Эр-Рияде говорят о том, что переговоры уже начались, и последнее заявление также подтверждает, что Москва и Вашингтон нащупали общую почву для разговора", – отмечает он.

Однако сроки и обстоятельства остаются неясными, поскольку ситуация может измениться как на международной арене, так и внутри США.

"До сих пор у сторон остаются разногласия относительно того, как в итоге украинский кризис должен быть урегулирован. Поэтому это будет длинная дистанция", - сказал Сарабеков.

Политолог Лидия Пархомчик в свою очередь придерживается мнения, что обе стороны заинтересованы в проведении переговоров в кратчайшие сроки, речь идет не о месяцах, а о неделях.

Многое будет зависеть от того, насколько успешным окажется стратегия, которую переговорщики со стороны Америки реализуют как в отношении Российской Федерации, так и в отношении Киева.

"Садиться за стол переговоров для России будет иметь смысл только в том случае, если перед ней будет представлен план, на который в том числе будет согласна и украинская сторона, чтобы перейти в фазу заморозки конфликта. Если подобного плана не будет, а команда Трампа не проявит должной гибкости, то шанс для возможной встречи, по крайней мере, в ближайшие месяцы может быть потерян", - сказала политолог.

Пархомчик считает, что администрация США справится со своей миссией.

"Надо признать, что энтузиазм, с которым новая администрация взялась за выполнение поставленной задачи, внушает некоторый оптимизм, достаточно осторожный, но оптимизм о том, что подобная встреча состоится, и она принесет с собой определенную степень разрядки. Это не значит, что глобальное противостояние Запада в отношении России как-то снизится или градус его действительно сойдет на "нет". Потому что в глобальном идеологическом плане изменить это будет сложнее. Однако определенные изменения на региональном поле безопасности, безусловно, мы ожидать можем", - сказала Лидия Пархомчик.

Где всё-таки пройдут переговоры?

Встреча в ОАЭ – лишь один из возможных вариантов.

"Эр-Рияд воспринимается как удобная площадка, но есть и другие предложения. Здесь, наверное, это результат работы дипломатии Саудовской Аравии, и это, безусловно, добавляет, скажем, политического веса в целом, Ближнему Востоку, и отдельно руководству Саудовской Аравии. Вполне возможно, что в итоге Путин и Трамп решат перенести встречу в другую локацию. Здесь, наверное, более важен сам факт переговоров, а не место их проведения. Потому что сейчас дефицита в переговорных площадках нет, более десяти стран готовы предоставить территорию для переговоров", - считает Жумабек Сарабеков.

Вообще выбор места проведения встречи является не менее существенным фактором, чем сама ее суть.

"В прошлый раз предпочтение было отдано европейским партнерам США. Не исключено, что встреча может географически перенестись в другую часть континента. Что также будет свидетельствовать о некотором изменении в подходах Вашингтона к выстраиванию партнерских отношений на дипломатическом треке урегулирования глобального присутствия", - подчеркнула Пархомчик.

Украинский кризис: точка или многоточие?

Главный вопрос, который главы государств должны решить, - это украинский кризис. При этом, как отметил Жумабек Сарабеков, встреча может стать переломным моментом в американской политике.

"Трамп радикально меняет подходы США к войне в Украине. Он стремится к прямым переговорам с ключевыми игроками, а не посредниками. Такой подход отличается от курса Байдена, делая вероятность компромисса выше", – объясняет политолог.

По его словам, Трамп придерживается максимально реалистичной позиции, что переговоры надо вести с теми, от кого зависит дальнейшее развитие кризиса. Здесь игнорировать факторы России с точки зрения Вашингтона, нынешней администрации, это было бы контрпродуктивно.

"Если встреча пройдет успешно, впервые за три года появится реальный шанс на прекращение огня и попытку мирного урегулирования. Одним из возможных решений может стать заморозка конфликта, но этот вариант несет риски его возобновления в будущем", – отмечает Сарабеков.

О том, что одним из вероятных исходов переговоров станет заморозка военных действий, говорит и Лидия Пархомчик.

"На сегодняшний день сложно очертить возможные контуры этого самого соглашения, который президент США готов предложить мировому сообществу, в том числе Российской Федерации, в качестве ответа на украинскую дилемму. Однако очевидно, что в каком бы формате ни состоялась данная сделка, мы можем ожидать как минимум заморозки военных действий", - подчеркнула политолог.

Получит ли Москва смягчение санкций?

Понятно, что Москва рассчитывает на смягчение санкций после этих переговоров.

Жумабек Сарабеков отметил, что даже если эта встреча состоится, сама природа отношений США и России не поменяется.

"Это геополитические конкуренты. Есть какие-то системные препятствия, с которыми и Вашингтону, и Москве придется считаться. Время покажет, на какие договоренности они выйдут", - сказал он.

Лидия Пархомчик считает, что ожидать полного снятия санкций после возможных переговоров преждевременно.

"Если вспомнить прошлую встречу Трампа и Путина, то каких-то существенных подвижек после нее во взаимоотношениях именно двухстороннего формата, то есть российско-американских, наблюдать мы не могли. Именно потому что стороны не могут рассматривать на стратегическом уровне друг друга как исключительно дружественные партнеры. Всегда будет сохраняться элемент соперничества. Поэтому некоторую эйфорию в отношении возможности полного снятия санкций после этой судьбоносной встречи все-таки можно считать преждевременной", - сказала политолог.

Более того, во время своего первого президентского срока Дональд Трамп подчеркивал, что санкционное давление на Москву не ослабевало, а, наоборот, усиливалось. Подобное развитие событий может повториться и сейчас.

С экономической точки зрения возможная встреча, несмотря на свою геополитическую значимость, может оказаться менее существенной для российской экономики, чем, например, переговоры между США и Китаем.

"Если переговоры сорвутся, можно ожидать нового раунда санкционной эскалации", – предупреждает Сарабеков.

Какие сигналы получат другие страны?

Результаты встречи отразятся не только на российско-американских отношениях, но и на взаимодействии США с Европой и Китаем.

Лидия Пархомчик отметила, что европейские партнеры США находятся в некотором недоумении относительно того, в какую сторону в итоге администрация Трампа будет клонить или склонять отношения на атлантическом треке.

По словам Жумабека Сарабекова, от этой встречи зависит будущее НАТО и геополитический порядок. Эксперт считает, что США постепенно меняют риторику.

"Мы видели это на Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США и вероятный преемник Трампа Джей Ди Вэнс прямо заявил, что главные вызовы для Европы – это не Россия и Китай, а внутренние проблемы демократии", – напоминает эксперт. Это может повлиять на стратегию НАТО.

Итоги и прогноз

Эксперты предупреждают, что окончательная формула соглашения остается предметом сложных переговоров.

Среди ключевых вопросов остаются территориальный статус Украины, ее военный потенциал и возможный нейтральный статус.

"Москва настаивает на признании новых территориальных реалий, но юридического признания, скорее всего, не будет. Контроль сохранится де-факто", – считает Жумабек Сарабеков.

Кроме того, остается открытым вопрос о будущем Украины после конфликта.

"Какой будет итоговая формула – пока неясно. Важно, чтобы стороны получили твердые гарантии безопасности", – добавляет Сарабеков.

Сейчас важно следить за развитием событий. Впервые за долгое время появился шанс на мирные переговоры, но их исход будет зависеть от множества факторов, включая ситуацию на поле боя и внутренние процессы в США, России и Европе.