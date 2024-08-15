Встреча Главы государства с олимпийцами переносится
Вчера, 10:03
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Вчера, 10:03Вчера, 10:03
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15 августа планировалось награждение президентом победителей Парижской Олимпиады, передаёт BaigeNews. Церемонию пришлось перенести, сообщил советник – пресс-секретарь президента Берик Уали.
"Как известно, вчера президент наградил призеров и тренеров Парижкской Олимпиады государственными наградами. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем рнашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде", - написал пресс-секретарь Главы государства.
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