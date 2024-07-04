Саммит ШОС завершился в Астане

В Астане завершился Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы провели обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии взаимодействия под эгидой ШОС. Уверен, представленные вами масштабные инициативы будут способствовать обеспечению прочного мира, многостороннего сотрудничества, устойчивого прогресса на пространстве ШОС и за его пределами. Выражаю вам благодарность за искренний диалог. В завершении хотел бы пожелать глубокоуважаемому председателю КНР успехов на посту следующего председателя ШОС", - сказал Токаев.

В саммите ШОС приняли участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите приняли участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Ранее сообщалось, Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.