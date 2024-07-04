Встреча "ШОС плюс": Токаев указал на важность усиления торгово-экономических связей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс" указал на перспективы торгово-экономического взаимодействия стран - участниц Организации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

При этом он отметил, что на текущем этапе экономики стран участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%.

"Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. В этой связи хочу подчеркнуть, что новый исторический по своему значению экономический подъем Азии происходящий во многом благодаря ШОС является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики. Казахстан приветствует намерения Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами членами нашей организации до 3 трлн долларов. Нам важно в полной мере раскрыть коллосальный экономический потенциал ШОС – этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня план конкретных действий по реализации стратегии экономичесокго развития до 2030 года", - добавил президент.