Встреча "ШОС плюс" началась в Астане

В Астане началась встреча "ШОС плюс" в расширенном формате, передаёт BaigeNews.kz. Стороны обсудят вопросы мирового единства за справедливый мир, согласие и развитие.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Ранее во Дворец Независимости прибыли правитель Эмирата Рас-эль Хайма Шейх Сауд бен Сакр Аль Касими, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Также в работе "ШОС плюс" принимают участие генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Ранее в Астане завершилось заседание Совета глав государств – членов ШОС.

Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. По итогам саммита принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.

Какие документы подписали в рамках Саммита ШОС в Астане, можно прочитать здесь.