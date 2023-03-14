Вспышку оспы овец выявили в ВКО

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В Катон-Карагайском районе ВКО выявлена вспышка оспы овец. В связи с этим в трёх селах района ввели ограничительные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного управления сельского хозяйства, впервые о заражении овец в Катон-Карагайском районе стало известно 17 февраля. Всего, по официальным данным, оспой заболели 200 голов мелкого рогатого скота.

"Пик заражения прошел, все заболевшие животные уже выздоровели. Применялась антибиотикотерапия. На месте работают ветврачи. Падежа скота не было. Новых случаев заражения на сегодняшний день не зарегистрировано", - сообщили в управлении сельского хозяйства.

В управлении предполагают, что вирус оспы овец мог быть завезен в Катон-Карагайский район из других областей Казахстана.

13 марта в трех селах района - Аккайнар, Жана-Ульга и Шынгыстай, где были выявлены больные овцы, ввели ограничительные мероприятия. Они будут действовать в течение трёх недель. За это время животных вакцинируют, а во дворах, где содержится скот, проведут дезинфекцию.

Предыдущая вспышка оспы овец, как отметили в управлении сельского хозяйства, регистрировалась на территории ВКО в начале 2000-х годов.