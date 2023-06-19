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Сегодня, 22:01
239
239Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов
Вспышкой кори обеспокоены медики в Алматы
В Алматы наблюдается вспышка заболеваемости корью. С марта зарегистрировано 636 лабораторно подтверждённых случаев, из них 528 - среди детей до 14 лет (83 процента). В прошлом году таких случаев не было вообще, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Заболевшие - преимущественно непривитые граждане, ранее отказавшиеся от вакцинации, получившие медотвод либо не достигшие прививочного возраста.
В Минздраве уточнили, что установлено 8 730 контактных лиц. Привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, в очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори.
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