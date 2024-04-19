Вспышки заболеваемости кишечными инфекциями в СКО не зарегистрировано – санэпидконтроль

Заместитель руководителя Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Данияр Оспанов рассказал о заболеваемости кишечными инфекциями в СКО, передает BaigeNews.kz со ссылкой на противопаводковый штаб области.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и гепатитом "А" в городе Петропавловске стабильная. В период паводка роста не наблюдается", - говорит Данияр Оспанов.

По его словам, за 3 месяца в Петропавловске зарегистрировано 3 случая гепатита "А". Годом ранее за первый квартал также фиксировались 3 случая. По острым кишечным заболеваниям (ОКИ) за 1 квартал текущего года зарегистрировано 78 случаев. При этом 38 случаев – у детей до 14 лет. Рост заболеваемости среди детей – в 1,8 раза, общий рост – 26%.