Вспышка? В Астане резко выросло количество заразившихся энтеровирусом

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Заболеваемость энтеровирусом в столице выросла почти в два раза. Только за пять месяцев этого года в Астане инфекцией заразились около 600 человек. При этом некоторые СМИ поспешили заявить о новом штамме неизвестного вируса. Так, утверждалось, что из-за схожести ряда симптомов, его ошибочно стали путать с Covid-19. Идет ли речь о вспышке инфекции и почему больше всего заболевших в столице, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Астанчан встревожила новость о вспышке некого неизвестного вируса, который по симптомам схож с коронавирусом. Чтобы понять, о какой именно инфекции идёт речь, мы обратились в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы. Там пояснили, что в целом заболеваемость ковидом по сравнению с прошлым годом снизилась более чем в 30 раз. А последние молекулярно-генетические исследования показали: новых подвидов в Казахстане не обнаружили.

"На сегодняшний день определены 14 генетических линий вируса SARS-CoV-2, циркулирующей на территории Казахстана. В ходе проведенных последних исследований не обнаружена новая для Казахстана субгенетическая линия", - сообщили в ДСЭК г. Астаны.

Эпидемиологи отмечают, что в столице основной рост заболеваемости приходится на энтеровирусную инфекцию. А из-за схожести ряда симптомов некоторые действительно начали принимать вирус за ковид. По словам же директора Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Айнагул Куатбаевой, энтеровирус путают и с другими инфекциями.

"В данном случае мы говорим об энтеровирусной инфекции. Как соответствует своему названию, вызывается кишечными вирусами, которые проникают в организм через слизистую пищеварительного тракта. То есть через рот, как правило, через грязные руки и через органы верхних дыхательных путей воздушно-капельным путем. В основном характеризуется подъемом температуры, в отдельных случаях может появляться сыпь. Преимущественно на ладонях, на стопах и на слизистой рта. Из-за чего заболевшие дети могут отказываться от еды", - говорит специалист.

Дети болеют чаще взрослых. При этом малыши до 5 лет сразу же, как правило, становятся вялыми. Сыпь, говорит специалист, можно заметить и на лице ребенка, а также за ушами. Из-за этого родители могут путать энтеровирус с корью. Поскольку сейчас во всем мире идёт рост и этого вирусного заболевания.

"При кори сыпь другая, точнее характер сыпи. При этом заболевании обычно сохраняется "поэтапность" сыпи, то есть начинает высыпать сначала на лице, на верхних конечностях, на туловище и далее "спускается" вниз. А в данном случае – при энтеровирусе, особенно у детей, на стопах, на ладонях можно увидеть четко очерченные элементы сыпи. Иногда дети жалуются на боли в брюшной области. У многих детей, и взрослых, может наблюдаться и рвотный рефлекс, и тошнота. Это и осложнение может возникнуть такого характера, как менингит, энцефалит, отек легких, паралич", - объясняет Айнагул Куатбаева.

По ее словам, при своевременном обращении к врачу и соблюдении всех рекомендаций, болезнь протекает в легкой форме и без осложнений. Специфического лечения в этом случае не требуется. Однако при осложнениях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. При первых же симптомах постараться ограничить контакт со здоровыми людьми.

"Особенно с теми, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания. Мы знаем, что энтеровирусы достаточно устойчивы во внешней среде, в том числе на различных поверхностях. Поэтому важно часто проветривать дом и делать влажную уборку. Во внешней среде, имеется в виду, в открытых водоемах, в тех же бассейнах, даже в продуктах питания, таких как молоко, фрукты и овощи возбудители могут длительное время сохраняться и быстро развиваться", - рассказывает доктор медицинских наук.

Подхватить вирус чаще всего можно, купаясь в зараженных водоемах. А также через грязные руки и термически необработанные продукты. В зоне риска и те, кто пьет воду из сомнительных источников. Медики просят казахстанцев соблюдать элементарные правила гигиены. А именно часто мыть руки, употреблять бутилированную или кипяченую воду. Вот основные меры профилактики.

"Ни в коем случае не покупать продукты в неизвестных местах, исключительно в соответствующих торговых точках, не купаться в сомнительных источниках, бывает, что за городом имеются непредназначенные водоемы", - предостерегает медик.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за помощью с начала года в медорганизации республики обратились 760 человек. У них подозревали серозные менингиты. Однако почти в 600 случаях врачи подтвердили энтеровирусную этиологию. При этом свыше 96 % всех заболевших – это дети.

"То есть 3,2 % среди них - взрослые, это 19 случаев. А более 96 % - дети до 14 лет. Это 578 случаев. На сегодняшний день основная доля заболевших приходится на Астану и Алматы, а также есть единичный случай энтеровирусной инфекции в области Жетысу.

И если в Алматы заболели 27 человек, то в главном городе страны почти 570. Это около 75 % от общего числа заболевших энтеровирусом. Сейчас специалисты ДСЭК в регионах проводят противоэпидемические мероприятия.

"В летний период вода с фонтанов забирается с определенной кратностью для лабораторных исследований, которые проводят в условиях вирусологических лабораторий. По результатам мониторинга, положительных проб не обнаружено. Тем не менее, вирус циркулирует между городами, сейчас каникулярный период, дети ездят в гости", - поясняет руководитель Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК.

Это и может быть основной причиной быстрого распространения энтеровируса среди детей. В основной группе риска дети от года до 4 лет. На малышей до года, по данным медиков, приходится больше 21 % случаев заболеваемости. А доля детей от 5 до 14 лет в этой статистике составила почти 9 %. Чаще всего болеют дети, которые не ходят в детские сады.