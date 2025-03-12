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Вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла средняя вспышка.

Сегодня, 11:33
АВТОР
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Global Look Press/Victor Lisitsyn Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

На Солнце зафиксировали вспышку уровня M1.1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вспышка длилась всего около трех минут, и, по словам специалистов, она не сопровождалась выбросом солнечной массы, что означает отсутствие угрозы для Земли. Кроме того, расположение вспышки на краю солнечного диска также исключает влияние на нашу планету.

Стоит отметить, что с начала 2025 года это уже 98-е событие такого уровня, в то время как за весь 2024 год было зафиксировано около 1000 вспышек на Солнце.

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