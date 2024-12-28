Вспышка ОРВИ зафиксирована в Павлодарской области
В поликлиниках продлили рабочее время на два часа, а на станции скорой помощи усилили бригады медиков.
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В Павлодарской области резко возросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
По данным управления здравоохранения, с наступлением холодов лечение от ОРВИ в регионе уже получили больше 100 тысяч человек. Зарегистрировано ещё 30 случаев гриппа. Пик инфекции пришёлся на последнюю декаду декабря. Только за прошедшие сутки с жалобами на здоровье обратились свыше 2000 павлодарцев. У большинства диагностировали пневмонию, бронхит и бронхопневмонию. Чаще всего простудой страдают дети.
В связи с ростом распространения инфекций в поликлиниках продлили рабочее время на два часа, а на станции скорой помощи усилили бригады медиков.
"Это больше как атипичная пневмония. Может быть кашель сухой. При объективном осмотре хрипы можно не услышать. Помимо этого, может быть и высокая температура. В некоторых случаях может и не быть температуры. В любом случае пневмония передаётся воздушно-капельным путем. То есть желательно находиться на домашнем режиме, лечиться и соблюдать все меры профилактики", – отметила врач общей практики поликлиники №2 Павлодара Енлик Жусупова.
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