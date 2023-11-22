Вспышка кори: инфекционные стационары заполнены на 90 процентов в Алматы
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Коечный фонд инфекционных стационаров в Алматы занят на 90,3 процента. Если больных корью станет больше, им придётся искать места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В пресс-службе Управления общественного здравоохранения уточнили, что в Детской городской клинической инфекционной больнице развёрнуто семь отделений для лечения больных корью детей на 280 коек (из них 12 мест в реанимационном отделении), в том числе одно отделение в филиале "Саялы", по три отделения в стационаре на улице Байзакова и в филиале "Апорт". В резерве имеются 40 коек.
В ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Жекеновой" (ГКИБ) развёрнуты койки на 120 мест, из них занято 108.
При ухудшении эпидситуации дополнительно будут развёрнуты койки в филиалах ГКИБ.
С 6 ноября в Казахстане начата кампания дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита.
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