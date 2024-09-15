Вспыхнуло сено: крупный пожар ликвидировали в области Улытау

На территории одного из частных жилых домов посёлка Жанаарка в области Улытау в условиях жаркой погоды и умеренного ветра молниеносно разгорелось рассыпное сено, затем огонь перешёл на три хозяйственные постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На момент прибытия пожарных расчётов к месту вызова пожар уже имел большую площадь возгорания. Не дав распространиться огню, профессиональные огнеборцы полностью ликвидировали пожар на общей площади 385 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что потушить такой пожар весьма непросто, поскольку хорошо разгоревшееся сено активно тлеет изнутри. Чтобы не допустить повторного возгорания, огнеборцам приходится разбирать сено и тщательно его проливать.