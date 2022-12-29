"Вспоминаю всё, как страшный сон" - врач о январских событиях

Фото: Осман Кадыров

Близится годовщина январских событий, которые в Казахстане нарекли Алматинской трагедией. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с врачами, которые в те страшные дни мужественно выполняли свой профессиональный долг.

"Кто кем являлся, нас не волновало, мы оказывали помощь"

Руководитель службы поддержки пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы Осман Кадыров 5 января по пути на работу уже заподозрил неладное, увидев валяющиеся плакаты и догорающие костры на улицах.

"По пути встретились военные, которые куда-то ехали. Рабочий день был сначала относительно спокойным. Примерно в 14:00 сказали, что много пациентов поступает. Моя основная специальность - травматолог, я тоже пошёл вниз оказывать помощь.

Очень много людей было, лежачие, сидячие. Примерно 350 человек с 5 на 6 января. В последующие дни по 50-60 человек. Большинство с огнестрельными ранениями. Я не первый год работаю, но именно такое количество пациентов с огнестрельными ранениями видел впервые, был потрясён. Такое ощущение было, будто это военно-полевая хирургия, как в книжках описывают. Массовое поступление.

Все доктора хирургического профиля, кто днём работал, остались в больнице, оказывали помощь. Я занимался сортировкой пациентов. Мы развернули дополнительно два переносных рентгена, службу лучевой диагностики. Сотрудники рентген кабинета тоже на работе остались, потому что сильнно нужна была их помощь", - сказал врач.

Медработникам было не принципиально, кто из поступающих пациентов кем является.

"У нас была цель - оказать медицинскую помощь. Были и военные, обычные граждане, полицейские. Кто кем являлся, на тот момент нас не волновало. Главное было оказать помощь пострадавшим", - подчеркнул Осман Кадыров.

Фото Османа Кадырова

Врачи хладнокровно выполняли свою работу, времени на эмоции не было.

"Количество пациентов, тяжесть ран... Эмоциям поддаваться нельзя, времени не было. В тот момент не можешь себе это позволить, потому что у некоторых пациентов счёт шёл на минуты. Работа шла сплочённо. Кто-то два дня ночевал в больнице, кто-то до 8 января остался", - сказал Кадыров.

В подобные тяжёлые моменты происходит переосмысление профессии. Будущим врачам Осман Кадыров пожелал, в первую очередь, терпения.

"Когда мы поступали в вуз и учились, мечтали о чём-то высоком. Пока ты учишься, всё очень романтичным кажется. Но в реальности не всё красиво и замечательно. Потому желаю терпения в учёбе и дальнейшей работе. А также советую изучать теорию, время обучения в университете для этого самое подходящее. А практику вы познаете в работе", - сказал Осман Кадыров.

"Вспоминаю это всё, как страшный сон"

Руслан Токушев работает травматологом в дневном отделении Центральной городской клинической больницы. 5 января после обеда администрация собрала врачей сообщить, что началось массовое поступление пациентов.

"Все врачи, свободные медсёстры, санитарки больницы были направлены в приёмный покой для оказания медпомощи пострадавшим. Когда мы спустились туда, я видел массовое поступление людей. Все были с огнестрельными ранениями. Вся больница начала оказывать первую медпомощь. Такое количество пациентов с огнестрелом я ещё не видел. Было страшно. Больше, наверное, за семью, потому что начались серьёзные беспорядки. Связь пропадала. Жена звонила, говорила, что из садика детей нужно забирать. У жены был шок. Я сказал, что домой не приеду, нужно оказывать помощь пострадавшим. Домой я пришёл на следующий день в 8-9 часов вечера, когда всё немного устаканилось", - рассказал врач.

Постепенно число поступающих пациентов пошло на спад.

"Помню одного из пациентов с застрявшей пулей в позвоночнике. Он ничего не чувствовал. Были огнестрелы в голову с летальным исходом", - вспоминает Руслан Токушев.

У врача уже был некоторый опыт в массовых поступлениях - когда разбился самолёт Bek Air, за час поступило 28 человек.