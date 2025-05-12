В Астане и Алматы ускоряется темп подорожания квартир в новостройках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Первого кредитного бюро.

В апреле цены на покупку нового жилья в Алматы выросли на 3,4%, что стало максимальными темпами с сентября 2023-го года. Подорожание в этом сегменте идёт уже восьмой месяц подряд.

В Астане темпы роста цен на новое жильё ниже (+2,5%), но рекорд побит более длительный. Быстрее стоимость росла в прошлый раз в ноябре 2022-го.

"Если сравнивать цены с началом года, то сейчас в Алматы +7,8%, в Астане +4,4%. На два города вместе приходится основная доля вводимого сейчас многоквартирного жилья", - отметили аналитики.

На вторичном рынке в Алматы подорожание замедлилось по сравнению с мартовскими повышенными значениями, но темпы все равно довольно ощутимы (+2,3%, рост цен в сегменте сохраняется четвёртый месяц подряд). В Астане же цены снизились – минус 0,2% к марту, после пяти месяцев последовательного роста. С начала года алматинская вторичка тоже подорожала больше: +10,4% против +2,2% в Астане.