Вслед за Кайратом Нуртасом арестовали певца Алдижаппара Алкожу

Певец Абдижаппар Маликов, выступающий под псевдонимом Алкожа, был задержан за неповиновение полиции. Информация об этом появилась на Telegram-канале Kozachkov offside, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abdizhappar Malikov (@abdizhappar_alkozha)

"На этом видео певец Абдижаппар Маликов (выступает под псевдонимом Алкожа, у него 1,4 миллиона подписчиков в инстаграм) вытирает пот со лба Кайрата Нуртаса и двигает бедрами в его сторону. Видимо, связь между артистами настолько прочная, что Абдижаппар не смог бросить Кайрата одного в беде. Вчера Нуртаса отправили под административный арест за драку на борту самолета, а сегодня в спецприемник заехал Маликов. Как выяснилось, накануне вечером в Конаеве Абдижаппар воспрепятствовал законной деятельности полиции. В связи с этим на него был оформлен протокол по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях (Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов)", — сообщил Kozachkov offside.

Отмечается, что музыканту грозил штраф до 30 МРП или арест на 15 суток. В итоге получил 10, сообщает Телеграм-канал Алматинского областного суда.

"Вместе с ним отправился отдыхать его брат Абдибек Бейбарс - сын певицы Розы Алкожа (2,4 миллиона подписчиков в Инстаграм).

Бейбарс был за рулем "Камри", когда их вместе с Абдижаппаром остановили полицейские. И тут неожиданно выяснилось, что Абдибек лишен прав на 7 лет за управление автомобилем в состоянии опьянения! Поэтому парень тоже отправился под арест на 10 суток", — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили подробности произошедшего.

"6 июля полицейскими остановлен автомобиль Toyota Camry. При проверке установлено, что водитель находился за рулём авто, будучи лишенным права управления транспортным средством. При доставлении авто на штрафстоянку, подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гр. М., начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий, правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции. Результаты медосвидетельствования показали "среднюю" степень алкогольного опьянения. В результате, за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток. Решением суда пассажир KIA Carnival за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта.