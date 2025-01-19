Вскрыла вены и заперлась в квартире: алматинские полицейские спасли жизнь девушке
Пострадавшую доставили в поселковую больницу в критическом состоянии.
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Полицейские спасли жизнь молодой девушке в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"16 января на пульт "102" Жамбылского районного отдела полиции поступил тревожный звонок. Девушка сообщила, что ее подруга, находящаяся в селе Каргалы, намеревается свести счёты с жизнью. На указанный адрес оперативно выехал ближайший экипаж патрульной полиции в составе Ернара Куттыбаева и Нурбола Картанбаева. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что двери дома заперты. Не теряя времени, они приняли решение разбить окно и проникли внутрь. В одной из комнат патрульные нашли молодую девушку, вскрывшую себе вены", — говорится в сообщении.
Полицейские доставили пострадавшую в поселковую больницу в критическом состоянии. К счастью, врачам удалось стабилизировать ее состояние, сейчас она переведена в общую палату.
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