Полицейские спасли жизнь молодой девушке в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"16 января на пульт "102" Жамбылского районного отдела полиции поступил тревожный звонок. Девушка сообщила, что ее подруга, находящаяся в селе Каргалы, намеревается свести счёты с жизнью. На указанный адрес оперативно выехал ближайший экипаж патрульной полиции в составе Ернара Куттыбаева и Нурбола Картанбаева. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что двери дома заперты. Не теряя времени, они приняли решение разбить окно и проникли внутрь. В одной из комнат патрульные нашли молодую девушку, вскрывшую себе вены", — говорится в сообщении.

Полицейские доставили пострадавшую в поселковую больницу в критическом состоянии. К счастью, врачам удалось стабилизировать ее состояние, сейчас она переведена в общую палату.