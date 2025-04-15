В соцсетях распространилась анонимная жалоба на санитарное состояние детского сада "Кошакан" в поселке Кажымукан Акмолинской области. Автор утверждает, что в учреждении у детей — вши и глисты, а условия, в которых они находятся, вызывают серьезные опасения, передаёт BaigeNews.kz.

"В саду у детей вши, глисты, полная антисанитария. Туалеты в ужасном состоянии, постельное белье не меняется, игровые площадки сделаны из необработанного дерева. Оплату подняли, а условий — никаких. Комиссии, похоже, "встречают хорошо"", — говорится в обращении.

Жалоба вызвала широкий резонанс. Родители утверждают, что игровая площадка на территории учреждения небезопасна, а детям просто негде играть, как в садике, так и в поселке в целом.

После огласки ситуацию прокомментировало региональное управление образования. По их информации, 31 марта 2025 года была проведена проверка санитарно-эпидемиологической службой.

Результаты:

Паразитов и инфекционных заболеваний у детей не выявлено;

Постельное белье и принадлежности "стираются и проветриваются вовремя";

Претензии к санитарному состоянию официально не подтвердились.

Единственный момент, признанный проблемным — изношенная игровая площадка. Управление образования района уже направило запрос на дополнительное финансирование. Ремонт планируют провести летом 2025 года.

Ведомство заявило, что санитарное состояние детсада находится на постоянном контроле, а здоровье и безопасность детей — в приоритете.

Ранее мы писали о том, что в Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах.

А в Бейнеуском районе прокуратура выявила серьезные финансовые нарушения в детском саду "Куйкен", где директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета, нанеся ущерб государству на сумму более 12 миллионов тенге.