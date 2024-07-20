Всеобщее декларирование: как подать входную декларацию

В Казахстане проходит третий этап всеобщего декларирования населения. В его рамках данные об активах и имуществе должны сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Сделать это они должны до 15 сентября. Как подать входную декларацию, читайте в материале BaigeNews.kz.

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации (форма 250.00). Она сдается лишь один раз. В ней указываются данные по состоянию на 31 декабря 2023 года.

В ней нужно отражать все активы, движимое, недвижимое имущество физического лица, зарегистрированное за рубежом.

Недвижимость и транспортные средства, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, декларировать не надо. Данные о них подтягиваются из базы данных госорганов.

Указываются также банковские счета в иностранном банке за пределами РК, если в совокупности сумма вклада в ней превышает тысячекратный размер МРП. В 2024 году - это 3,6 млн тенге.

Налоговики говорят, что если у вас в зарубежном банке имеется, условно,10 долларов, их не надо отражать в декларации.

Но здесь есть небольшое отступление и касается оно госслужащих и лиц, приравненных к ним.

"Согласно закона "О противодействии коррупции госслужащие, если у них есть зарубежные счета, обязаны все до последней тиынки отражать. Это связано с тем, что они по закону не имеют права иметь зарубежные счета", — сказала на одном из брифингов в Комитете госдоходов руководитель Управления администрирования доходов физлиц Дина Кусаинова.

Указывается доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Обязательно нужно указывать независимо от того, в Казахстане зарегистрировано или за его пределами:

Долю участия в жилищном строительстве;

Инвестиционное золото;

Ценные бумаги, финансовые инструменты и цифровые активы;

Другое имущество. Под ней подразумевается имущество, стоимость которого превышает за одну единицу тысячекратный размер МРП. На 2024 год - это3,5 млн тенге.

"Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", — сообщили корреспонденту в пресс-службе Комитета госдоходов РК.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:

подготовить соответствующие подтверждающие документы;

оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1000 МРП (3,5 млн тенге) (при желании). При этом оценка должна быть на 31 декабря 2023 года;

заверить договора займов у нотариусов, при условии, что займ был предоставлен до 31 декабря 2023 года;

проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:

по ценным бумагам https://portal.kacd.kz; по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru; по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz; по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu; по наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00) физические лица могут представить на бумажном носителе или в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал "Электронного правительства" (egov.kz) и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

После заполнения Декларации налогоплательщики могут подписать Декларацию посредствам ЭЦП или введением SMS-кода.

За неполные и недостоверные сведения в декларации для физлиц предусмотрена административная ответственность. В первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 15 МРП или порядка 55 тыс. тенге.

За предоставление неполных или недостоверных сведений предусмотрено на первый раз предупреждение, за повторное нарушение – штраф в размере 3 МРП, это порядка 11 тыс. тенге.

За сокрытие объекта налогообложения у нас предусмотрен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, при повторности – 300%.

Если человек забыл указать какое-то имущество во "входной" декларации, он может сдать дополнительную декларацию, указав в ней все необходимые данные.

Если он ошибся в периоде отчётном, то можно исправить ошибку, отозвав декларацию.