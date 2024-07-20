Всеобщее декларирование: как подать входную декларацию
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В Казахстане проходит третий этап всеобщего декларирования населения. В его рамках данные об активах и имуществе должны сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Сделать это они должны до 15 сентября. Как подать входную декларацию, читайте в материале BaigeNews.kz.
Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации (форма 250.00). Она сдается лишь один раз. В ней указываются данные по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В ней нужно отражать все активы, движимое, недвижимое имущество физического лица, зарегистрированное за рубежом.
Недвижимость и транспортные средства, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, декларировать не надо. Данные о них подтягиваются из базы данных госорганов.
Указываются также банковские счета в иностранном банке за пределами РК, если в совокупности сумма вклада в ней превышает тысячекратный размер МРП. В 2024 году - это 3,6 млн тенге.
Налоговики говорят, что если у вас в зарубежном банке имеется, условно,10 долларов, их не надо отражать в декларации.
Но здесь есть небольшое отступление и касается оно госслужащих и лиц, приравненных к ним.
"Согласно закона "О противодействии коррупции госслужащие, если у них есть зарубежные счета, обязаны все до последней тиынки отражать. Это связано с тем, что они по закону не имеют права иметь зарубежные счета", — сказала на одном из брифингов в Комитете госдоходов руководитель Управления администрирования доходов физлиц Дина Кусаинова.
Указывается доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.
Обязательно нужно указывать независимо от того, в Казахстане зарегистрировано или за его пределами:
- Долю участия в жилищном строительстве;
- Инвестиционное золото;
- Ценные бумаги, финансовые инструменты и цифровые активы;
- Другое имущество. Под ней подразумевается имущество, стоимость которого превышает за одну единицу тысячекратный размер МРП. На 2024 год - это3,5 млн тенге.
"Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", — сообщили корреспонденту в пресс-службе Комитета госдоходов РК.
Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:
- подготовить соответствующие подтверждающие документы;
- оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1000 МРП (3,5 млн тенге) (при желании). При этом оценка должна быть на 31 декабря 2023 года;
- заверить договора займов у нотариусов, при условии, что займ был предоставлен до 31 декабря 2023 года;
- проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:
- по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;
- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
- по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;
- по наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.
Декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00) физические лица могут представить на бумажном носителе или в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал "Электронного правительства" (egov.kz) и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.
После заполнения Декларации налогоплательщики могут подписать Декларацию посредствам ЭЦП или введением SMS-кода.
За неполные и недостоверные сведения в декларации для физлиц предусмотрена административная ответственность. В первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 15 МРП или порядка 55 тыс. тенге.
За предоставление неполных или недостоверных сведений предусмотрено на первый раз предупреждение, за повторное нарушение – штраф в размере 3 МРП, это порядка 11 тыс. тенге.
За сокрытие объекта налогообложения у нас предусмотрен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, при повторности – 300%.
Если человек забыл указать какое-то имущество во "входной" декларации, он может сдать дополнительную декларацию, указав в ней все необходимые данные.
Если он ошибся в периоде отчётном, то можно исправить ошибку, отозвав декларацию.
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