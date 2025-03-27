Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day). Празднование международного дня театра впервые состоялось в 1961 году по инициативе Международного института театра. Развитие театрального искусства — важный показатель культурного уровня страны. В Казахстане интерес к театру растет, залы заполняются, а билеты на премьеры раскупаются задолго до спектаклей. Однако в регионах театры нуждаются в поддержке. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал уделить особое внимание развитию региональных театров, в том числе частных, и отметил важность сохранения культурного многообразия страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Казахстане работают 70 театров, из которых 57 являются государственными. Среди них 11 республиканских и 46 региональных театров. Только за последние четыре года в стране открылось пять новых государственных театров.

История театрального искусства в Казахстане

Театральная история страны насчитывает более 160 лет. Знаковым событием в развитии национального театрального искусства стало открытие Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова в 1926 году в Кызылорде.

Самый старый театр Казахстана — Островский театр драмы имени Н. Островского, основанный в 1859 году в городе Орал. Затем, уже в 1887 году, был заложен фундамент театра драмы имени М. Горького.

Как оказалось, на сегодняшний день в театральной сфере страны работают около 9 тысяч специалистов. За год на сценах казахстанских театров было представлено более 200 новых постановок, из которых 107 основаны на произведениях отечественных авторов.

Театральное искусство динамично развивается, и Казахстан не исключение. В нашей стране много молодых и талантливых режиссеров, чьи работы формируют современное лицо сценического искусства.

По словам режиссера театра "Астана Опера" Еренбака Тойкенова, у театра амбициозные планы – выйти на мировой уровень.

"На нашей сцене уже работали звезды мирового уровня, а впереди – новые проекты и сотрудничество с ведущими постановщиками", — отметил он.

Он уверен, что одной из ключевых задач современного театра остается донесение до зрителя основной идеи постановки. Многие спектакли поднимают актуальные социальные вопросы, заставляя задуматься и переосмыслить реальность.

Однако удивить публику становится все сложнее, заметил режиссер.

"Особенно непросто работать с комедийным жанром: рассмешить зрителя – сложная задача", — подчеркнул Тойкенов.

По его словам, столичная публика отличается молодым возрастом и высоким уровнем театральной культуры.

"Многие зрители не пропускают спектакли и прекрасно разбираются в опере", — отметил режиссер.

Это подтверждает возрастающий интерес к национальному искусству, особенно к казахстанской опере. Сегодня в театрах особое внимание уделяется национальной опере.

"Музыкальная драматургия и композиторское мастерство играют в ней ключевую роль. Казахстанская опера вызывает интерес и у зарубежной аудитории: иностранные зрители часто приходят на постановку "Кыз Жибек", восхищаясь её глубиной и красотой", — поделился Тойкенов.

Таким образом, сценическое искусство Казахстана не только развивается, но и сохраняет национальные традиции, предлагая зрителю качественные постановки.

Одним из ярких примеров успешного театрального коллектива является театр "Жастар", основанный в 2007 году при поддержке акимата Астаны. За 18 лет своего существования он стал значимой культурной площадкой страны. На сегодня в его репертуаре насчитываются около 77 спектаклей, которые показывают не только в Казахстане, но и за его пределами.

По словам актера театра "Жастар" Алибека Нурбека, сегодня театр должен идти в ногу со временем, но при этом сохранять свою главную миссию — нести искусство в массы.

"Мы видим, как зрители все больше интересуются театром. Это не может не радовать, ведь театр – это зеркало общества. Важно не просто ставить спектакли, а говорить со зрителем на понятном ему языке, поднимать темы, которые волнуют людей сегодня", — отмечает Нурбек.

Современный театр активно развивается, предлагая зрителям не только классические постановки, но и современные интерпретации известных произведений.

"Феномен нашего театра заключается в том, что за 18 лет жизни мы получили 15 гран-при. Это уникальное достижение. Фестивали, в которых мы участвуем проходят в таких странах, как Франция, Россия, Южная Корея и так далее", - поделился актер.

Казахстан, обладая богатым театральным наследием, активно поддерживает развитие этой сферы, в том числе благодаря инициативам Главы государства.

В ходе Национального курултая им было отмечено, что казахстанцы стали больше посещать театры. В то же время президент обратил внимание на необходимость улучшения состояния театров в регионах и подчеркнул важность поддержки русских и других национальных театров, которые играют ключевую роль в сохранении культурного многообразия страны.