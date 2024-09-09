Всемирные игры кочевников: второй день соревнований принёс Казахстану 25 медалей

Во второй день соревнований на V Всемирных играх кочевников копилка сборной Казахстана пополнилась 25 медалями. Среди них 14 золотых, три серебряных и восемь бронзовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Центра национальных и конных видов спорта".

В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт – "золото", Айтбек Сарыбай – "серебро" и Ералхан Айкөз – "бронза".

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. "Бронзу" Казахстану сегодня принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан. "Золото" – Жанибек Кулмырзаев.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течении двух дней за победу соревнуются в 8 весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны. Золотые награды завоевали 8 представителей Казахстана – Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).



На арене ледового дворца "Алау" проводят двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них 8 представителей Казахстана. Они сегодня завоевали 1 золотую – Альбина Бахиева (87 кг), две серебряные – Марат Байкамуров (100+ кг) и Ажар Салықова (79 кг) и три бронзовые медали – Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов в весовой категории до 81 кг и Улболсын Адилова в весовой категории до 87 кг.



В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.



На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счётом 16:0.



Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).