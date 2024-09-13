Всемирные игры кочевников официально завершились в Астане

Церемония закрытия пятых Всемирных игр кочевников завершилась в "Этноауле" в Астане, передает BaigeNews.kz.

Она прошла без зрителей. Почему так произошло, ранее объяснили организаторы.

На мероприятии выступил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов. Он подчеркнул, что Казахстан гордится тем, что Всемирные игры кочевников прошли на казахской земле.

В течение пяти дней атлеты соревновались по 21 виду спорта. В инфраструктуру ВИК вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".

Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составила 253 миллиона тенге.

По итогам Игр Казахстан убедительно опередил соперников в медальном зачёте: в копилке наших спортсменов 114 наград. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

На втором месте – команда Кыргызстана, завоевавшая 18 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых медалей.

Третье место занял Узбекистан с 11 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.