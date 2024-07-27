Всемирные игры кочевников: конное шествие пройдет в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 7:00 утра 28 июля в Астане начнется конный проход по улицам с участием 20-и всадников с флагами 5-х Всемирных игр кочевников и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу акимата столицы.
Всадники соберутся на прилегающей территории ЛД "Барыс Арена", далее проследуют на площадь перед "Астана Арена" со стороны пр. Кабанбай батыра.
После всадники последуют вдоль пр. Кабанбай батыра в сторону ул. Букар жырау и повернут налево с проходкой в вдоль Ботанического сада в сторону ул. Туркестан.
Далее группа через ул. Орынбор выйдет на ул. Акмешит пройдет до ул.Достык с остановкой на МАФе перед ТРЦ "Азия парк".
В заключение всадники по проспекту Кабанбай батыра дойдут до Дворца единоборств им. Ж. Ушкемпирова и завершат конный проход.
Дорожное движение по всему маршруту на время шествия будет временно перекрыто.
Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.
На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.
Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.