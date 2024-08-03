Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут в столичном Дворце единоборств имени Ушкемпирова

С 8 по 13 сентября в столице пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Один из спортивных объектов, где будут проходить соревнования, это Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Здесь пройдут соревнования по национальным видам борьбы: Қазақ күресі, корэш и алыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Спорткомплекс открыли 8 сентября 2021 года к 30-летию Независимости страны на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы ханов Керея и Жанибека.

Жаксылык Ушкемпиров — борец классического стиля, Олимпийский чемпион, герой труда Казахстана, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, заслуженный тренер Казахстана.

Дворец единоборств оснащен современной ареной площадью 3 294,6 квадратных метров и вместимостью 5000 зрителей. Здесь проводятся соревнования и чемпионаты республиканского и международного уровня.

Дворец также адаптирован для маломобильных групп населения, оснащен специальными местами для колясочников и сопровождающих лиц, а также панорамным лифтом для доступа на арену.

Напомним, что в Играх примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan", комплекс "Думан".